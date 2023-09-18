Đúng 18h chiều nay, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, sự nghiệp khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 13:55

Tử vi dự báo rằng vận trình tài lộc của những con giáp sau từ ngày 18/9 trở đi sẽ càng rực rỡ, liên tiếp đón nhận vận may.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu ra khỏi vùng an toàn, vượt lên nhiều việc bạn đã từng làm.   

Công việc: Người tuổi Dậu vượt qua khỏi vùng an toàn, bạn từng là người rất khó khăn trong công danh, nhưng hôm nay đã khác, bạn đã vượt qua thành công.   

Tình cảm: Hôm nay, bạn không muốn bản thân yêu đơn phương ai, chủ động tỏ tình với người ấy.  

Tài lộc: Lắm lúc tiền bạc không theo ý nguyện bạn, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng.    

Sức khoẻ: Ngồi đúng tư thế, dễ đau cột sống lưng. 

Đúng 18h chiều nay, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, sự nghiệp khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Ngày 18/9, tuổi Ngọ có thể thu được nhiều tiền bạc từ công việc hoặc kinh doanh của mình. Đôi khi bạn còn có cơ hội trúng số hoặc nhận quà tặng tiền bạc từ người thân hoặc bạn bè. Hãy biết quản lý và đầu tư tiền bạc hiệu quả và thông minh để tạo thêm cơ hội tài chính.

Về mặt tình cảm, con giáp này và người yêu sẽ cùng tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng nhớ trong cuộc sống. Sự quyến rũ và đam mê sẽ đắm chìm hai bạn. Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hãy biết bày tỏ và làm hài lòng người yêu. Đối với những người độc thân, ngày này có thể mang lại cơ hội gặp gỡ người bạn mong đợi hoặc có duyên.

Đúng 18h chiều nay, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, sự nghiệp khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có tính cách hiền lành, lạc quan. Bản mệnh sống thực tế, biết mình cần gì. Họ kiên trì theo đuổi mục tiêu. Con giáp này cũng là người biết đối nhân xử thế, ứng xử cực kỳ khôn khéo. Dù gặp khó khăn, tuổi Sửu vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên trì tìm cách giải quyết vấn đề. Khi gặp thất bại, bản mệnh cũng không vội bỏ cuộc.

Tử vi dự báo rằng vận trình tài lộc của người tuổi Sửu từ ngày 18/9 trở đi sẽ càng rực rỡ. Con giáp này đón nhận vận may liên tiếp. Bản mệnh được cấp trên trọng dụng, có thể nhận thêm các dự án mới, kiếm được nhiều tiền hơn. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp được các đối tác tiềm năng, có thêm cơ hội tăng doanh thu.

Người tuổi Sửu biết nắm bắt những cơ hội phù hợp với bản thân và có thể sớm đảo ngược tình thế, vươn lên mạnh mẽ, tận hưởng cuộc sống no đủ.

Đúng 18h chiều nay, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, sự nghiệp khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9: 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, vượng phát bất ngờ, lộc tới ào ào không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9: 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, vượng phát bất ngờ, lộc tới ào ào không ai sánh bằng

Tuần mới này, 3 con giáp sau được quý nhân mang lại cơ hội làm giàu, sự cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày xem tử vi tử vi 18/9 tử vi 12 con giáp tuổi sửu tuổi ngọ tuổi dậu tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 48 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'