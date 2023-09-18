Đúng 18h chiều nay, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, sự nghiệp khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu ra khỏi vùng an toàn, vượt lên nhiều việc bạn đã từng làm.

Tình cảm: Hôm nay, bạn không muốn bản thân yêu đơn phương ai, chủ động tỏ tình với người ấy.

Công việc: Người tuổi Dậu vượt qua khỏi vùng an toàn, bạn từng là người rất khó khăn trong công danh, nhưng hôm nay đã khác, bạn đã vượt qua thành công.

Tài lộc: Lắm lúc tiền bạc không theo ý nguyện bạn, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng.

Sức khoẻ: Ngồi đúng tư thế, dễ đau cột sống lưng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày 18/9, tuổi Ngọ có thể thu được nhiều tiền bạc từ công việc hoặc kinh doanh của mình. Đôi khi bạn còn có cơ hội trúng số hoặc nhận quà tặng tiền bạc từ người thân hoặc bạn bè. Hãy biết quản lý và đầu tư tiền bạc hiệu quả và thông minh để tạo thêm cơ hội tài chính.

Về mặt tình cảm, con giáp này và người yêu sẽ cùng tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng nhớ trong cuộc sống. Sự quyến rũ và đam mê sẽ đắm chìm hai bạn. Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hãy biết bày tỏ và làm hài lòng người yêu. Đối với những người độc thân, ngày này có thể mang lại cơ hội gặp gỡ người bạn mong đợi hoặc có duyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách hiền lành, lạc quan. Bản mệnh sống thực tế, biết mình cần gì. Họ kiên trì theo đuổi mục tiêu. Con giáp này cũng là người biết đối nhân xử thế, ứng xử cực kỳ khôn khéo. Dù gặp khó khăn, tuổi Sửu vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên trì tìm cách giải quyết vấn đề. Khi gặp thất bại, bản mệnh cũng không vội bỏ cuộc.

Tử vi dự báo rằng vận trình tài lộc của người tuổi Sửu từ ngày 18/9 trở đi sẽ càng rực rỡ. Con giáp này đón nhận vận may liên tiếp. Bản mệnh được cấp trên trọng dụng, có thể nhận thêm các dự án mới, kiếm được nhiều tiền hơn. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp được các đối tác tiềm năng, có thêm cơ hội tăng doanh thu.

Người tuổi Sửu biết nắm bắt những cơ hội phù hợp với bản thân và có thể sớm đảo ngược tình thế, vươn lên mạnh mẽ, tận hưởng cuộc sống no đủ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.