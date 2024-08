Đúng 17 ngày tới (21/8): 4 con giáp phú quý phát tài, trời Phật nâng đỡ, giàu sau chỉ sau một đêm

Làm một hưởng mười, phú quý an nhàn, của nả đầy nhà chính là lá số tử vi trời đã an bài cho 4 con giáp may mắn chạm đỉnh này.

Tuổi Hợi Trời sinh Hợi là con giáp nhanh nhẹn, thông minh, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn càng vượng lộc vượng tài. Sách tử vi năm 2024 có nói, trong 17 ngày tới dù làm công ăn lương hay làm chủ Hợi cũng đắc tài đắc lộc, phất lên đổi đời. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ lại ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được. Tuổi Mão Được sao Chính Tài và Thiên Tài đua nhau chiếu mệnh nên Mão sẽ có 17 ngày tới ngập trong phú quý, sung túc đủ đầy. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền của ập vào nhà Mão. Chỉ cần tin vào chính mình, không chần chừ trước cơ hội trời cho con giáp giàu sang này ắt lắm của nhiều tiền, lộc lá chui vào túi ầm ầm. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Tỵ vẫn có cuộc sống đủ đầy sung túc trước ngưỡng 35. Nửa cuối tháng 8/2024 con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận được tin vui trong sự nghiệp. Thăng tiến ầm ầm, lương thưởng tăng vọt nên Tỵ cứ thế mà phất, phú quý ập vào nhà. Tuổi Tuất Vận tài lộc khởi sắc, công danh xán lạn, được cấp trên cất nhắc nên Tuất sẽ có 17 ngày tới đỏ chót như son. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc lộc Tuất xứng đáng nhận được. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, 17 ngày tới Tuất sẽ được đáp đền với hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi cũng không hết. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm