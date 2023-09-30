Tuần mới đến (2/10 - 8/10): Nhà có 3 con giáp này phú quý tự nhiên đến, vận rủi tự bay đi, tha hồ hốt bạc vàng, phú quý nhân đôi

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 09:57

Theo tử vi tuần mới đến, nhà có 3 con giáp dưới đây thì phú quý tự nhiên đến, vận rủi tự bay đi. Họ không chỉ gây dựng được sự nghiệp vững chắc cho bản thân mình mà còn lan toả phước lành tới những người thân yêu, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có cá tính mạnh mẽ. Họ luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn và sẽ không ngừng cố gắng để đạt được điều đó. Ngay cả khi phía trước là núi cao, họ vẫn sẽ bằng mọi nỗ lực để cố gắng vượt qua. Người tuổi này vốn thông minh nên học cũng rất nhanh.

Bằng sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Ngọ sẽ sớm khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực làm việc. Trong tuần mới đến, con giáp này còn lan toả phúc khí tới các thành viên khác trong gia đình, giúp mọi người gây dựng sự nghiệp. Vậy mới nói, nếu trong gia đình có một người tuổi Ngọ thì vận rủi bị xua đuổi, tài lộc đến không mời mà đến.

Tuần mới đến (2/10 - 8/10): Nhà có 3 con giáp này phú quý tự nhiên đến, vận rủi tự bay đi, tha hồ hốt bạc vàng, phú quý nhân đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đừng ai nhìn bề ngoài và sự thảnh thơi của người tuổi Hợi mà đ.ánh giá nhầm về con người họ. Tuổi Hợi thực sự là những người rất sáng suốt thông minh lại có tham vọng. Tuy tuổi trẻ họ có thể gặp khó khăn, chưa khẳng định được vị trí của mình nhưng sẽ không vì vậy mà nản lòng, từ bỏ hoài bão của mình. Người tuổi này thường cố gắng giải quyết vấn đề một mình, gặp khó khăn không chùn bước và cũng không ca thán.

Theo tử vi, người tuổi Hợi rất tốt bụng. Họ sẽ không làm tổn thương người khác nhưng cũng không cho phép người khác bắt nạt mình. Có thể nói, đây là con giáp sinh ra với nhiều may mắn. Trong tuần mới đến, họ có thể truyền phước lành tới những người xung quanh, đặc biệt là những người thân trong gia đình. Vậy mới nói sự xuất hiện của người tuổi Hợi chính là may mắn cho gia đình.

Tuần mới đến (2/10 - 8/10): Nhà có 3 con giáp này phú quý tự nhiên đến, vận rủi tự bay đi, tha hồ hốt bạc vàng, phú quý nhân đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu luôn tạo cho mọi người ấn tượng về sự chăm chỉ. Họ là những người siêng năng và giàu có. Người tuổi này thích làm hơn nói, sẽ nỗ lực trong âm thầm, không kêu ca oán thán. Tuổi Sửu sẽ trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy chật vật để tìm được chỗ đứng song mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Họ nhất định có thể làm giàu nhờ nỗ lực của bản thân. Người tuổi này đặc biệt coi trọng gia đình, sẽ luôn cố gắng để lo cho những người thân yêu của mình có được cuộc sống sung túc nhất. Theo tử vi, trong tuần mới đến, gia đình có người tuổi Sửu sẽ ngày càng thịnh vượng hơn, không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuần mới đến (2/10 - 8/10): Nhà có 3 con giáp này phú quý tự nhiên đến, vận rủi tự bay đi, tha hồ hốt bạc vàng, phú quý nhân đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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