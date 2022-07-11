Tuần mới đã bắt đầu (11/7 - 17/7), 3 con giáp may mắn nào được Thần Tài chỉ đích danh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trăm tỷ, phất lên đổi đời?

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Dậu do sơ suất nên đã mắc sai sót trong công việc. Lúc này, họ cần giữ bình tĩnh cùng tinh thần cầu thị để mau chóng sửa sai. Đây cũng chính là cơ hội để họ rút kinh nghiệm đồng thời vững vàng hơn trong công việc.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu thường sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Họ thích ăn mặc đẹp, thích làm đẹp vì vậy luôn gây ấn tượng tốt trong mắt người đối diện. Con giáp tuổi này rất giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, họ cũng khá cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điều người tuổi Dậu cần cải thiện nếu muốn thành công hơn trong tương lai.

Tuổi Hợi vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Hợi được trời ban cho nhiều phước làn.

Tuy nhiên trong tuần mới này (11/7 -17/7), con giáp tuổi Dậu may mắn được Thần Tài ban phát của cải nên sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi trở ngại mà họ gặp phải đều được hóa giải. Người tuổi Dậu thừa thắng xông lên, tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng trong công việc. Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tựu, có cơ hội thắng tiến, tăng thêm thu nhập.

Bước sang tuần mới này (11/7 - 17/7), cơ hội thăng quan tiến chức mở ra trước mắt người tuổi Hợi khi bạn được giao phó nhiều trọng trách trong tập thể. Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bản mệnh sẽ gặt hái được thành công. Việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực.

Đặc biệt, quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong tháng mang lại cho mệnh chủ nhiều sự trợ giúp mang tính bước ngoặt. Nhờ vậy bạn có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, bạn ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên thành công thu về không phải là ít.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất tài năng và thực tế. Họ tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Người tuổi này có nhãn quan tốt và thường tính toán một cách kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì.

Có sự đồng hành của quý nhân và Thần Tài hộ mệnh, tuần mới này (11/7 - 17/7) của người tuổi Mão đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thành công. Bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt.

Thời điểm này, công danh sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Bản mệnh nhận được sự ưu ái của cấp trên nên hoàn toàn có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là thưởng nóng.

Với những người tuổi Mão làm kinh doanh, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm