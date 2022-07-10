3 con giáp nào sẽ đón vận may tới tấp, nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc trong tuần mới (11/7 - 17/7)?

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 17:30

Top 3 con giáp này phúc khí tràn đầy, tài lộc bùng nổ, tiền chất ngập két, sung sướng hơn người khi bước sang tuần mới (11/7 - 17/7).

Tuổi Tuất

3 con giáp nào sẽ đón vận may tới tấp, nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc trong tuần mới (11/7 - 17/7)? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, được Nhị Hợp giúp sức, người tuổi Tuất sẽ có một tuần làm ăn suôn sẻ, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Các mối hợp tác kinh doanh đều đem về lợi nhuận khả quan khi đôi bên có sự tin tưởng và đồng lòng với nhau.

Đường tài lộc công danh của tuổi Tuất trong tuần mới cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan. Không chỉ công việc của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà khả năng thăng tiến cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Tuất sẽ nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể.

Nếu bạn đang ấp ủ những dự định, mục tiêu cá nhân thì đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào biến ước mơ thành hiện thực. Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng cơ hội đến với mình ngày càng nhiều, hãy cố gắng tận dụng tối đa thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là giai đoạn cao trào trong sự nghiệp của tuổi Tuất, mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi và diễn ra đúng như kì vọng của bạn.

Tuổi Dậu

Tuần này, tài lộc của tuổi Dậu tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm.

3 con giáp nào sẽ đón vận may tới tấp, nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc trong tuần mới (11/7 - 17/7)? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong tuần mới này (11/7 - 17/7) tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trong 7 ngày tới đây quả thật rất ngọt ngào với những người tuổi Dậu, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Dậu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy bạn mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong tuần mới sẽ có nhiều tin vui. Khả năng cao là gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Với đà thăng tiến này, tuổi Dậu hoàn toàn có thể mua nhà - sắm xe vào cuối năm nay nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tuổi Mão

3 con giáp nào sẽ đón vận may tới tấp, nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc trong tuần mới (11/7 - 17/7)? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua hết giai đoạn xuống dốc, tuần mới này (11/7 - 17/7), vận khí của tuổi Mão sẽ khởi sắc rực rỡ. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân giúp đỡ nồng hậu, cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực.

Thu nhập tài chính của người tuổi Mão thời gian này sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông. Trong 7 ngày tới đây Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. Đặc biệt với sự trợ giúp của quý nhân, Mão không chỉ thành công mà còn thu về khoản thu nhập khổng lồ khó ai bì kịp.

Sự nghiệp của con giáp này phát triển rực rỡ hơn, túi tiền ngày một rủng rỉnh. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, vào đúng thời điểm tốt, tuổi Mão sẽ gặt hái được thành tích khủng trên con đường công danh. 

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho biết, sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (thứ Hai, 11/7), những con giáp dưới đây gánh lộc về nhà, làm việc gì cũng thành công rực rỡ.

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