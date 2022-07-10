Tử vi tuần mới (11/7 - 17/7), tuần có Rằm tháng 6 âm lịch: Thái Tuế 'mở gọng kìm', TOP 3 con giáp này như 'cá gặp nước', gặp thời đổi vận, mọi việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh không cần phải lo

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 15:16

Được Trời ban lộc, 3 con giáp may mắn này công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ trong tuần mới (11/7 - 17/7).

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (11/7 - 17/7), tuần có Rằm tháng 6 âm lịch: Thái Tuế 'mở gọng kìm', TOP 3 con giáp này như 'cá gặp nước', gặp thời đổi vận, mọi việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh không cần phải lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, tuần mới tới đây của người tuổi Tuất không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Trong khi đó, con giáp này cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Trong tuần mới, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những người tuổi Tuất. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (11/7 - 17/7), tuần có Rằm tháng 6 âm lịch: Thái Tuế 'mở gọng kìm', TOP 3 con giáp này như 'cá gặp nước', gặp thời đổi vận, mọi việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh không cần phải lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo, trong tuần mới này (11/7 -17/7), tuổi Tý gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Trong 7 ngày này, tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn trời ban. Trong công việc, tuổi Tý có quý nhân phù trợ nên vạn sự như ý. Tuổi Tý chăm chỉ làm việc nên có cả danh lẫn tài. Bản mệnh sớm đạt được thành công trong công việc, tăng lương, thăng chức.

Những chú Chuột sẽ đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc chảy vào túi ào ào như thác đổ. Đặc biệt, người tuổi Tý còn cơ hội thay đổi cuộc sống mua nhà sắm xe trong thời gian này.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (11/7 - 17/7), tuần có Rằm tháng 6 âm lịch: Thái Tuế 'mở gọng kìm', TOP 3 con giáp này như 'cá gặp nước', gặp thời đổi vận, mọi việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh không cần phải lo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi từ ngày 11/7 - 17/7 cho biết, đường tài lộc công danh của tuổi Ngọ cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan. Không chỉ công việc của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà khả năng thăng tiến cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Ngọ sẽ nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể.

Trong tuần mới này, đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự định, mục tiêu cá nhân thì đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào biến ước mơ thành hiện thực.

Con giáp này sẽ nhận thấy rõ ràng cơ hội đến với mình ngày càng nhiều, hãy cố gắng tận dụng tối đa thời cơ trong tuần này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là giai đoạn cao trào trong sự nghiệp của tuổi Ngọ, mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi và diễn ra đúng như kì vọng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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