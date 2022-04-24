Tuần mới (25/4-1/5): Top 3 con giáp có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm cũng đang có nhiều khởi sắc

Với người tuổi Ngọ đây là một tuần khá quan trọng. Con giáp này được cấp trên giao phó những nhiệm vụ trọng đại. Chỉ cần hoàn thành tốt, đây sẽ là bước đà giúp Ngọ thăng tiến nhanh trong tương lai.

Tuy nhiên, Ngọ dễ rơi vào tình trạng lao lực do làm việc quá vất vả. Bản mệnh nên tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp, không nên lơ là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Về tài lộc, tín hiệu tích cực sẽ đến vào dịp cuối tuần. Với người làm đầu tư, kinh doanh sẽ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Con giáp này có thể tạm hài lòng với những thành quả mà mình đã đạt được.

Về tình cảm, người độc thân thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Con giáp này có thể rung động trước một người luôn ở bên chăm sóc mình.

Tuổi Tị

Tuần này là một tuần cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tị, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó.





Tiền bạc cũng có những dấu hiệu phát triển đáng kể, dù cho con giáp may mắn tuần này đang làm ở bất cứ phương diện nào. Có lẽ sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh.

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Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.



Mối quan hệ giữa các cặp đôi cũng có dấu hiệu hòa hoãn vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ những hiểu lầm trước đó đã được đôi bên tháo gỡ, bạn hiểu và trân trọng hơn nửa kia của mình. Hi vọng cả hai sẽ rút ra được bài học để không còn phạm phải sai lầm trong tương lai.

Tuổi Sửu

Tuần mới này tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, chỉ cần họ tiếp tục vững tâm, tiến về phía trước thì con đường làm giàu trong tầm tay, càng làm việc càng tìm được nhiều cơ hội.

Trong tuần mới tới đây, tuần cuối tháng 3 âm lịch, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực. Công việc tuổi Sửu trong năm mới bất ngờ suôn sẻ, những khó khăn của tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngay trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển thăng hoa hơn. Tháng tới là tháng vạn sự hanh thông, tuổi Sửu gặp nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống thoải mái và vui vẻ, thỏa sức sáng tạo. Cuối năm 2022, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội đổi đời.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.