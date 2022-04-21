Đúng 100 ngày tới, quý nhân phù trợ xung quanh, vận may lội ngược dòng, 3 con giáp trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ Thần Tài chiếu cố, thức trắng đêm để đếm tiền

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Bước vào tháng 4 âm lịch, tuổi Dậu không chỉ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, mà còn có thần tài chiếu cố, có khả năng kiếm được nhiều tiền. Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của những người tuổi Dậu, mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt.

Thời gian tới, tuổi Mùi sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn. Không những thế, con giáp này cũng sẽ được Thần Tài chiếu cố trong các tháng tới, câu chuyện một đêm làm giàu tưởng như không thể nhưng hiện tại rất có thể sẽ xảy ra, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thời gian này sự nghiệp của người cầm tinh Dê vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để bản mệnh cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn sẵn có, Mùi có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Trong cuộc sống, người tuổi Mùi không có khái niệm “an phận”. Họ có lối suy nghĩ thực tế, muốn chứng tỏ năng lực lãnh đạo của bản thân nên không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm sống để chờ ngày vươn tới đỉnh vinh quang của sự nghiệp.

Đây là một trong những con giáp dám “ăn to nói lớn”, nói là làm, làm là hết mình và ít khi để ý tới những lời gièm pha của mọi người xung quanh.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ. Cũng có những lúc họ phải chịu sóng gió bủa vây. Lý do là bởi Dần chịu ảnh hưởng đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vương. Chính vì vậy, nếu con giáp này lơ là chủ quan thì có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, nếu Dần nỗ lực thì sẽ đạt được nhiều thành tưu.

Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ở Dần cho thấy những nỗ lực con giáp này bỏ ra thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng. Chẳng hạn như được tăng lương, kinh doanh có lợi nhuận,…

Tới đây, Dần cần chú ý vì Tương hại gây ra hung vận không nhỏ. Con giáp này nên hạn chế sự nóng nảy của mình để không làm bỏ lỡ cơ hội.

Cuối tháng 4, vận khí của Dần sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi hơn. Trải qua khó khăn, Dần cũng tích lũy được nhiều trải nghiệm nhờ vậy mà có cơ hội thoát nghèo.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.