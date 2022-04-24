Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 25/4 - 1/5: Tỵ khởi sắc, Tý làm gì cũng thành công, Hợi "siêu giàu"

Người tuổi Tị được dự báo có một tuần cực kỳ tốt đẹp, nhất là trên phương diện sự nghiệp. Nhờ sự chăm chỉ, trách nhiệm mà con giáp này được lãnh đạo đánh giá cao. Một số người tìm ra được hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn cũ.

Về tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa giúp tuổi Tị độc thân được nhiều người săn đón. Nếu đối phương cũng dành tìm cảm chân thành cho bạn thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ tiến triển nhanh chóng.

Về tài chính, dù làm trong lĩnh vực nào thì Tị cũng có nhiều khởi sắc. Sự nhạy bén và năng động giúp con giáp này nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt cơ hội.

Người đã có đôi tháo gỡ được hiểu lầm trước đó. Hai người hiểu và trân trọng nhau hơn.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 25/4/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp tác động, người tuổi Tý được trải qua một ngày yên bình và thuận lợi. Bạn biết mình nên làm gì và cần phải làm gì, vì thế mà công việc nào vào tay bạn cũng vô cùng suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tính cách tích cực, trách nhiệm của bản mệnh còn có thể truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều hăng hái làm việc. Nếu biết phát huy tinh thần đoàn kết, mọi người sẽ cùng nhau chạm tới thành công.



Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Bắc sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Tuổi Hợi

Năm 2022 này, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm cũng đang có nhiều khởi sắc. Người tuổi Hợi không mong ước nhiều, chỉ muốn mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ bên người mình yêu thương là được. Nửa đầu năm 2022 là giai đoạn khởi sắc trong cuộc sống tuổi Hợi, chỉ cần mở lòng nhiều hơn, cuộc đời họ sẽ thăng hoa.

Trong tuần mới tới đây, tuần cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ. Đầu tuần này, công việc tuổi Hợi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Từ giờ trở đi quý nhân sẽ luôn xuất hiện bên cạnh tuổi Hợi, họ sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền. Cuối năm 2022, tình và tiền viên mãn ngoài mong đợi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.