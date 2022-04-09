Tuần mới (11/4 - 17/4) mang đến PHÚ QUÝ, 3 con giáp được trao cơ hội làm giàu, kiếm tiền nhiều vô kể, thu nhập tăng gấp 3

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:45

Sách tử vi có nói, trong tuần mới tới, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, hỷ sự ập vào nhà ào ào, ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nổi tiếng là người có sức chịu đựng phi thường, cực khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác ai cũng quý mến, yêu thương con giáp này. Nhờ thế càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng thành công rực rỡ, hái lộc mỏi tay.

Trong tuần mới tới nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Tuất làm gì cũng may mắn hanh thông. Tiền ùn ùn chui vào túi, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa, càng về cuối tuần càng thêm phúc thêm phần là lá số trời an bài cho Tuất.

Tuần mới (11/4 - 17/4) mang đến PHÚ QUÝ, 3 con giáp được trao cơ hội làm giàu, kiếm tiền nhiều vô kể, thu nhập tăng gấp 3 - Ảnh 1
Trong tuần mới tới nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Tuất làm gì cũng may mắn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới dự đoán, con giáp giàu có tuổi Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới. Mọi nguy khó, cơ cực để ở lại phía sau để nhường chỗ cho tình yêu và tiền bạc nở rộ tràn vào đời của tuổi Thìn.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tự làm đại gia chính là những gì Thìn nắm chắc trong tay. Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tuần mới (11/4 - 17/4) mang đến PHÚ QUÝ, 3 con giáp được trao cơ hội làm giàu, kiếm tiền nhiều vô kể, thu nhập tăng gấp 3 - Ảnh 2
Tử vi tuần mới dự đoán, con giáp giàu có tuổi Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cơ may phát tài gõ cửa, trời Phật hết lòng nâng đỡ nên Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong công việc vào tuần mới này. Những dự án mới, cơ hội để khẳng định năng lực sẽ tự tìm đến Thân, giúp họ thăng quan tiến chức ầm ầm trong tuần mới.

Thần tài mỉm cười nên tuần mới này, con giáp giàu sang tuổi Thân sẽ gặp hung hóa cát, tiền của bủa vây. Cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì tuổi Thân xứng đáng nhận được vì nỗ lực suốt thời gian qua.

Tuần mới (11/4 - 17/4) mang đến PHÚ QUÝ, 3 con giáp được trao cơ hội làm giàu, kiếm tiền nhiều vô kể, thu nhập tăng gấp 3 - Ảnh 3
Trời Phật hết lòng nâng đỡ nên Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong công việc vào tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ ngày 9/4 đến 19/4, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận

Từ ngày 9/4 đến 19/4, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận

Những con giáp may mắn dưới đây có vận may lớn, được quý nhân giúp đỡ tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

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