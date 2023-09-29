Tuần đầu tháng 10/2023, 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 11:55

Dự đoán tuần đầu tiên tháng 10, có 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may tiền bạc chất đống trong nhà nhiều như núi.

Tuổi Mão

Tử vi có nói, tuần đầu tiên tháng 10, người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến liên tục trong vận may. Bạn sẽ gặp được một quý nhân người đó sẽ giúp bạn làm ăn lớn và thành công trong sự nghiệp. Trên con đường bạn đi người này sẽ giúp bạn rất nhiều.

Công việc trong thời gian này thuận lợi nên bạn cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm được những khoản thu nhập lớn khiến cho cuộc sống của bạn sẽ thay đổi, có cơ hội trở thành đại gia. Bạn hãy chuẩn bị vỡ oà vì những tin vui liên tục kéo tới.

Tuần đầu tháng 10/2023, 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Dự đoán tuần đầu tiên tháng 10, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, tài vận chuyển biến vô cùng tích cực. Người tuổi Mùi không thể nào ngờ được sẽ có lúc cuộc đời của mình lại lên hương như vậy.

Tử vi học có nói, trong thời gian này, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực hãy nắm lấy cơ hội này nhé. Làm việc cật lực thì cũng nhớ dành thời gian nghỉ ngơi bạn nhé!

Tuần đầu tháng 10/2023, 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Sửu luôn là con giáp con giáp chăm chỉ, cần mẫn trong từng công việc. Người tuổi Sửu khi khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng sau đó thì họ sẽ có những cơ hội may mắn để thay đổi vận mệnh.

Dự đoán tuần đầu tiên tháng 10, cuộc sống của người tuổi Sửu sung túc viên mãn hơn người. Bạn sẽ nhận được cơ hội học tập, tu nghiệp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Nhờ hiệu quả công việc vượt trội, cơ hội thăng chức, tăng lương của con giáp này rất lớn.

Tuần đầu tháng 10/2023, 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Tử vi có nói, trong ngày 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp sau đây dễ dàng có tiền, công danh vào như nước, bắt đầu cuộc sống giàu sang.

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