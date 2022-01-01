Tử vi tuần mới (3/1-9/1), bước qua khó khăn, 3 con giáp vượng phát tài lộc, sự nghiệp bay cao, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Bước sang tuần mới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tài lộc thuận lợi. Bản mệnh thành công chạm đến đỉnh cao sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bước vào tuần mới với vận trình cực kỳ tốt. Cát khí vây quanh, con giáp sẽ như được thay da đổi thịt, trở thành một người hoàn toàn mới. Thu nhập con giáp kiếm được trong tuần tới có thể giúp bạn ổn định cuộc sống trong một thời gian. Cơ hội để bạn thăng quan tiến chức hay thử sức ở một vài lĩnh vực mới sẽ liên tục đến trong giai đoạn này. Vì thế, bản mệnh nên cố gắng nắm bắt thời cơ, phấn đấu hết sức sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang tuần mới, người tuổi Ngọ có sự nghiệp hết sức thăng hoa, mọi việc thuận theo ý mình. Con giáp có có quý nhân trợ giúp nên cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng đều có thể hóa dữ thành lành. Bản mệnh sẽ có thể có nhiều cơ hội kí kết được rất nhiều hợp đồng, tài vận lên như diều gặp gió. Đặc biệt, Ngọ sẽ dễ thành công nếu làm việc về ngành nghề thiết kế, sáng tạo,...Tài năng được thừa nhận, bản mệnh thu nhập tăng lên không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tài vận hanh thông, gặp nhiều may mắn trong tuần mới. Việc làm ăn của bạn cũng sẽ có thu hoạch và lợi nhuận. Các mối quan hệ xã hội của con giáp đang triển khá thuận lợi, Hợi kết giao được với những người bạn mới, sẵng sàn giúp đỡ con giáp khi gặp khó khăn. Ngoài ra, tình duyên của con giáp may mắn này cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể tìm được đối tượng hợp ý.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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