Tử vi tuần mới (26/5-1/6), sóng gió qua đi 3 con giáp sau được Trời Phật yêu thương, một bước lên mây, vận trình hanh thông

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới (26/5-1/6), do có tam hội trợ giúp, mọi công việc của tuổi Mão đều có những bước tiến rõ rệt. Đây là 1 tuần may mắn của bản mệnh, vì vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu.