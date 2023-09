Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), dự báo siêu may mắn đến với 3 con giáp này, chuẩn bị kiệu hoa rước thần tài về nhà, áo gấm vinh hiển trở về làng, bội thu vàng bạc lớn nhất năm

Tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Tuất đều vô cùng năng động thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách người tuổi Tuất luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) chỉ rõ những người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Tuất có cơ hội được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức. Trở thành top con giáp thành công, danh tài hiển hách, may mắn trở về làng.