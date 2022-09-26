Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), dự báo siêu may mắn đến với 3 con giáp này, chuẩn bị kiệu hoa rước thần tài về nhà, áo gấm vinh hiển trở về làng, bội thu vàng bạc lớn nhất năm

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) chỉ rõ những người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Tuất có cơ hội được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức. Trở thành top con giáp thành công, danh tài hiển hách, may mắn trở về làng.

Những người thuộc tuổi Tuất đều vô cùng năng động thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách người tuổi Tuất luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Cuộc sống của người tuổi Tuất trong những tháng cuối năm sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn hãy cùng chờ đợi nhé.

Cuộc sống của người tuổi Tuất trong những tháng cuối năm sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn hãy cùng chờ đợi nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) dự báo là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Con giáp này có vận trình thăng hoa, cuộc sống rạng rỡ hơn trong gia đình. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, khẳng khái, luôn muốn thể hiện bản thân, luôn muốn là người đứng đầu.

Tuy năm nay là năm tuổi nhưng tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), vận thế của người tuổi Dần lại có sự chuyển biến mạnh mẽ. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và hanh thông thuận lợi trong mọi việc.

Điều này là do Nhân bảo thọ quan của con giáp này xuất hiện văn khúc tinh và hồng loan tinh. Không chỉ hạnh phúc trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần ổn định về mặt sức khỏe mà sẽ có trong tay rất nhiều tiền.

Người tuổi Mùi giỏi giang, khéo ăn khéo nói, rất giỏi xử lý các mối quan hệ nên tự mình tạo dựng được không ít các quan hệ có lợi cho sự phát triển của bản thân.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm