Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), Phúc Trạch Thâm Hậu, 3 con giáp này leo lên 'cành vàng', hái lộc hưởng tài, giàu sang vô kể, sự nghiệp đại thắng

Tâm linh - Tử vi 24/04/2022 21:45

Theo tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), nhờ phước lành hội tụ, 3 con giáp này có tài lộc bao vây, vận số đỏ tươi, thành công vang dội, thăng lương tăng chức, trở thành đại gia.

Tuổi Dần

Nhiều người cho rằng người sinh năm Dần cao số, lận đận vất vả. Tuy nhiên sự thực không phải như vậy. Thậm chí Dần là một trong những con giáp vô cùng may mắn.

Theo tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), con giáp may mắn tuổi Dần có khả năng lãnh đạo, dễ thuyết phục, giỏi kiểm soát quyền lực. Ở họ có sự độc đoán, toát ra vẻ oai phong và không thích bị ai qua mặt hay lấn quyền. Người tuổi Dần một khi đã nắm bắt được cơ hội thì họ có thể trở thành một người có chỗ đứng trong xã hội, có quyền lực, cả đời sống vinh hoa phú quý bằng năng lực của mình.

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Người tuổi Dần một khi đã nắm bắt được cơ hội thì họ có thể trở thành một người có chỗ đứng trong xã hội, có quyền lực, cả đời sống vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuần mới (25/4 - 1/5) là khoảng thời gian khá suôn sẻ và đầy tài lộc với những người tuổi Mão. Bạn sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của bạn rất cao.

Về phương diện tình cảm, những bạn đang thích thầm “nửa kia” của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Không những vậy, nửa kia còn có khả năng mang lại cho bản mệnh một cơ may làm giàu hiếm có, nên lắng nghe sự gợi ý của họ để kiếm tiền được nhiều tiền nhé.

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Tuần mới (25/4 - 1/5) là khoảng thời gian khá suôn sẻ và đầy tài lộc với những người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5) cho hay, người tuổi Dậu sẽ mở ra vận thế "Thực thần sinh tài", đại cát đại lợi, làm gì cũng được thông thuận, luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ, may mắn không gì sánh được. Thời gian này, hãy tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng và không ngừng xúc tiến sự nghiệp, cố gắng hợp tác trong kinh doanh, có hi vọng đạt được ước mơ ấp ủ suốt bấy lâu.

Đồng thời, con giáp may mắn tuổi Dậu cũng thích hợp đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời, người theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cất nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh.

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Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5) cho hay, người tuổi Dậu sẽ mở ra vận thế "Thực thần sinh tài", đại cát đại lợi, làm gì cũng được thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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