Tử vi thứ Hai 25/4/2022 của 12 con giáp: Thìn - Hợi may 'túi ba gang' để đựng tiền tài, Mùi - Dậu cần cẩn thận hơn trong công việc, tránh tự rước họa vào thân

Bên cạnh đó, thủy khí vượng nhắc nhở bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Đừng quá tham công tiếc việc rồi khiến cơ thể phải hoạt động quá sức, không quý trọng sức khỏe của mình khi còn trẻ, sau này bạn sẽ rất hối tiếc đấy.

Theo tử vi thứ Hai 25/4/2022 , có Tam Hội nhập cục, tuổi Tý cho thấy sự chủ động trong công việc nên đón nhận khá nhiều tin tích cực trong hôm nay. Khi được giao cho một công việc gì, bạn luôn dành tối đa sự tập trung tinh thần cao độ, rất ít khi xao nhãng và cũng chủ động tìm tòi để khám phá ra những cách làm việc hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Tử vi 12 con giáp cho hay, tinh thần làm việc của người tuổi Sửu vô cùng phấn chấn và nhiều khả năng sẽ có người giúp đỡ, công việc không quá áp lực nên bạn cũng sớm hoàn thành được chúng. Nếu còn dư thời gian, hãy chủ động giúp đỡ đồng nghiệp bạn nhé, điều đó sẽ giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ thân thiết tại nơi làm việc.

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi thứ Hai 25/4/2022 của tuổi Sửu giúp bản mệnh có được vận tài chính tốt đẹp. Các nguồn thu không giới hạn ở lĩnh vực nào cả, chỉ cần bạn quyết tâm kiếm tiền thì tiền sẽ về túi, hơn nữa còn giải quyết được rất nhiều gánh nặng tài chính trước đó.

Tuổi Dần

Con giáp này đang được cát tinh nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi đủ đường. Với khả năng quan sát tinh tế và ứng biến linh hoạt của mình, bản mệnh có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề một cách trơn tru nhất.

Vận trình tình cảm ngày thứ Hai 25/4/2022 của tuổi Dần khá ảm đạm. Sự cứng nhắc, bảo thủ khiến những chú Hổ đánh mất đi sự ôn nhu và kiên nhẫn với nửa kia của mình. Theo đó, con giáp này đừng để những lời nói khó nghe của mình vô tình gây tổn thương cho người ấy.

Tuổi Mão

Tử vi ngày thứ Hai 25/4/2022 cho biết, đường công danh của con giáp này đang bị chi phối bởi họa tiểu nhân đeo bám. Người tuổi Mão cần phải thận trọng hơn trong mỗi lời nói ra, vì nếu không cẩn thận có thể sẽ bị mang ra làm trò đàm tiếu.

Nếu xét về mặt tình duyên, những chú Mèo đang trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những thay đổi thất thường, đặc biệt là sự hờ hững và có phần vô tâm của nửa kia không khỏi khiến con giáp này đau lòng.

Thứ Hai 25/4/2022 cho biết, đường công danh của con giáp này đang bị chi phối bởi họa tiểu nhân đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, thứ Bảy ngày 25/4/2022 hôm nay, tuổi Thìn liên tiếp đón những tin vui về tiền bạc. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, những khoản thu từ các dự án trước đó đang đổ về túi bản mệnh không ngừng nghỉ.

Trong ngày có mệnh Hỏa Thổ tương sinh này, các cặp đôi dần mở lòng với nhau hơn, đôi bên đã chịu lắng nghe nhiều hơn, cả hai cùng thấu hiểu và đồng cảm cho những khó khăn của nhau. Đây chính là dấu mốc để tình cảm lứa đôi tiến lên những nấc thang mới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trong thứ Hai 25/4/2022, quý nhân tương hội sẽ tìm đến và đưa cho tuổi Tỵ một lời khuyên vô cùng quý giá. Đây chính là chìa khóa để bản mệnh có thể tiến lên những nấc thang mới trên con đường chinh phục thành công của mình.

Cũng trong ngày thứ Hai 25/4/2022, người tuổi Tỵ dễ gặp gỡ lại những người bạn cũ trong ngày này. Tình cảm lứa đôi trong sáng và ngập tràn yêu thương đem lại cho người trong cuộc cảm giác hạnh phúc không thôi.

Tuổi Ngọ

Vào ngày thứ Hai 25/4/2022, vì chịu ảnh hưởng của Tự Hình, tâm trạng của người tuổi Ngọ trở nên buồn bực mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Những muộn phiền giấu kín quá lâu có thể biến thành tâm bệnh lúc nào chẳng hay đó, hãy thử mở lòng và tâm sự với người mà bạn vẫn luôn tin tưởng xem sao.

Kiếp Tài giáng mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này đang có chiều hướng đi xuống. Đừng dễ dàng tin vào lời ngon ngọt của người khác, bạn có thể rơi vào cạm bẫy bất cứ lúc nào. Bạn có thể đánh mất tất cả số tiền mà mình đã gây dựng bấy lâu nay.

Vào ngày thứ Hai 25/4/2022, vì chịu ảnh hưởng của Tự Hình, tâm trạng của người tuổi Ngọ trở nên buồn bực mà chẳng biết chia sẻ cùng ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày thứ Hai 25/4/2022, người tuổi Mùi sẽ nhận được sự trợ giúp từ ai đó và nhanh chóng hoàn thành mọi công việc được giao. Kế hoạch của bạn đang tiến triển một cách thuận lợi. Thương Quan giáng mệnh lại là lời cảnh báo bản mệnh cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, hợp đồng hợp tác, kẻo dễ gặp phải sai sót khiến tất cả đổ sông đổ bể lúc nào chẳng hay.

Ngoài ra, người độc thân trong ngày Hỏa sinh Thổ này có thể gặp được người tâm đầu ý hợp một cách tình cờ và bất ngờ. Đôi bên chỉ mới trò chuyện mà đã cảm nhận được như có sự thân quen từ trước đó. Có lẽ đây chính là nhân duyên mà bấy lâu bạn vẫn luôn chờ đợi đó.

Tuổi Thân

Trong ngày thứ Hai 25/4/2022, tuổi Thân có đường sự nghiệp khá đẹp nhờ Chính Tài độ mệnh. Con giáp này sống ôn hòa, biết trước biết sau nên ai ai cũng thích làm ăn với bạn. Những người được thừa kế sự nghiệp của gia đình sẽ có nhiều tin vui mới trong tuần mới.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình yêu đối với bạn chỉ là một thứ gia vị mà bạn muốn thêm vào cuộc sống thú vị kia thôi, bạn không lụy tình. Thật đáng khen khi tuổi Thân luôn biết tự tạo niềm vui cho mình bởi không phải ai cũng làm được điều đó.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong ngày thứ Hai 25/4/2022, tuổi Dậu gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên tiến độ công việc giảm sút. Bản mệnh bận việc riêng nên không thể quan tâm quá nhiều tới công việc. Thời gian này, việc cứ tấp đầy đầu không có thời gian mà làm.

Về mặt tình cảm, cục diện Thổ sinh Kim khiến tâm trạng của Dậu tích cực hơn. Không phải là bạn không có người theo đuổi mà chẳng qua là chưa thích yêu mà thôi. Bạn được phép sống đúng với cảm xúc thật của chính mình trong hôm nay.

Trong ngày thứ Hai 25/4/2022, tuổi Dậu gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên tiến độ công việc giảm sú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày thứ Hai 25/4/2022 của tuổi Tuất cho thấy vận trình khởi sắc, tài lộc hanh thông, mọi việc suôn sẻ, sự nghiệp và công việc tiến triển thuận lợi, quản lý tài chính cần thận trọng. Vận trình công việc khá chung chung, được quý nhân hỗ trợ, dễ làm việc với cấp trên, nhưng có nhiều công việc khó giải quyết, cần hợp tác với đồng nghiệp tốt hơn.

Đường tình duyên của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc, có duyên với người khác phái, dễ gặp được người biết quan tâm đến mọi người, đối phương cũng dễ bị bạn thu hút, rất thích hợp để nảy sinh tình cảm.

Tuổi Hợi

Đường tình duyên tuổi Hợi trong ngày thứ Hai 25/4/2022 xuống dốc, dễ gây xung đột với người khác giới, tác động lẫn nhau, bất lợi cho sự ổn định tình cảm, nên nghe theo lời khuyên của cha mẹ, họ là những người đi trước về sau, tinh tường hơn người.

Vận trình công việc trong ngày này cũng có nhiều thăng trầm, có những bước ngoặt nhất định trong sự nghiệp, tuy giúp vận trình được cải thiện nhưng sẽ phải vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều, khó khăn hơn gấp bội. Vận may tài lộc khởi sắc, có cơ hội nhận quà bất ngờ, được quý nhân hỗ trợ nên có thể thu được thành quả gấp đôi chỉ cần một nửa công sức bỏ ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.