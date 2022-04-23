Tử vi 2 ngày tới (24/4 - 25/4), Phúc Tinh ban lộc, 3 con giáp này mua thêm két để đựng tiền, giàu có hanh thông, lộc lá tràn vào nhà

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 23:24

Theo tử vi 2 ngày tới (24/4 - 25/4), nhờ có sự trợ giúp từ Phúc Tinh, 3 con giáp này giàu lên nhanh chóng, phúc đức vô bờ, vạn sự thành đạt, công danh thăng tiến.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh thông minh, nhanh nhẹn hơn người. Họ biết nắm bắt cơ hội nên dễ thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, Tỵ luôn được quý nhân phù trợ, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ.

Trong 2 ngày tới (24/4 - 25/4), người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều điều bất ngờ. Cụ thể, trong thời gian này, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng thành công. Không những vậy, con giáp may mắn này cũng sẽ tìm được cơ hội đổi đời, những gì họ đã từng bỏ ra thì chắc chắn sẽ gặt hái được quả ngọt xứng đáng.

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Trong 2 ngày tới (24/4 - 25/4), người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau khi trải qua thời gian dài kẹt lại với hạn Thái tuế khiến họ nhiều phen lao đao, khổ sở, 2 ngày tới (24/4 - 25/4) tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Theo tử vi 2 ngày tới (24/4 - 25/4) con giáp, bản mệnh lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

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Theo tử vi 2 ngày tới (24/4 - 25/4) con giáp, bản mệnh lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp thông minh, điềm đạm và ôn hòa nên Mão được rất nhiều người quý mến, gầy dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là lý do vì sao nếu người khác lâm vào khốn khó không biết phải xoay sở thế nào thì Mão luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp sức.

Thời gian trước đã phải chịu không ít gian truân nhưng chỉ cần bước vào 2 ngày tới (24/4 - 25/4) cuộc đời Mão sẽ mở sang trang khác, may mắn, tươi sáng bội phần. Tuổi Mão đã được cấp trên cất nhắc vào vị trí cao hơn trong công việc, giữa năm thu nhập tăng đến chóng mặt, cuối năm tiền chất chật nhà, đếm mãi không hết.

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 2 ngày tới (24/4 - 25/4) cuộc đời Mão sẽ mở sang trang khác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay, số mệnh 3 con giáp may mắn này nở hoa rực rỡ nên công danh thành toại, vận trình hanh thông, xuôi chèo mát mái, quý nhân kề cận kể từ ngày 25/4.

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