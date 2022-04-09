Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), 3 con giáp tiền quấn quanh thân, may mắn mỉm cười, hốt hết lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 13:05

Tử vi cho biết, trong tuần mới, những con giáp may mắn này dù có khó khăn thì cũng nhanh chóng vượt qua.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, trong tuần mới tới, nhờ sự che chở của cát tinh, đường tài vận của tuổi Thân đang có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước. Đặc biệt, đối với những người tuổi Thân làm nghề kinh doanh thì cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt kiếm thêm nhiều nguồn hàng mới.

Công sức bạn bỏ ra cuối cùng cũng được thu hoạch xứng đáng. Lời khuyên cho người tuổi Thân hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ cơ may trong tay giúp bạn thay đổi vận mệnh.

Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), 3 con giáp tiền quấn quanh thân, may mắn mỉm cười, hốt hết lộc trời ban - Ảnh 1
Trong tuần mới tới, nhờ sự che chở của cát tinh, đường tài vận của tuổi Thân đang có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong tuần mới dự đoán, những người tuổi Tỵ gặp được Thần Tài phát lộc lại vừa được ông Tơ, bà Nguyệt ban duyên. Trong thời gian này, phần lớn những người tuổi Tỵ sẽ có cơ đội tìm kiếm được một nửa của mình mong đợi từ lâu.

Với những người tuổi Tỵ làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương, con giáp này cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tài khoản nhảy số liên tục. Đặc biệt, người làm kinh doanh nếu nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế sẵn có thì đường tài vận cực kỳ viên mãn, buôn bán phát đạt, tài lộc tăng tiến.

Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), 3 con giáp tiền quấn quanh thân, may mắn mỉm cười, hốt hết lộc trời ban - Ảnh 2
Tử vi trong tuần mới dự đoán, những người tuổi Tỵ gặp được Thần Tài phát lộc lại vừa được ông Tơ, bà Nguyệt ban duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần mới tới, trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó. Cũng bởi bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã định và cố gắng không ngừng nghỉ để giành lấy điều đó.

Với những tuổi Dần làm công ăn lương sẽ được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều trọng trách của tập thể, từ đó tìm được cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội cho Dần đón nhận để thể hiện khả năng của bản thân, thăng tiến lên vị trí cao vọng trọng.

Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), 3 con giáp tiền quấn quanh thân, may mắn mỉm cười, hốt hết lộc trời ban - Ảnh 3
Tuần mới tới, trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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