Tử vi thứ tư ngày 17/8/2022 của 12 con giáp: Sửu – Dần có nguồn tài lộc bất ngờ đổ về, Tỵ - Thân có đường tình duyên thăng hoa

Tuổi Tý còn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều con giáp này cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng.

Vận trình của tuổi Tý thuận lợi. Nhờ vậy, bản mệnh dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, hòa hợp. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng.

Tuy nhiên tuổi Tý không nên quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà bỏ lỡ những điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên gia đình, bản mệnh sẽ nhận ra tiền bạc dù có nhiều cũng không thể đánh đổi hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu chỉ cần nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân, cùng với việc không ngừng cố gắng vươn lên, sẽ hoàn toàn dễ dàng có cơ hội thăng tiến trong bất cứ lĩnh vực nào đã lựa chọn.

Ngày mới còn mang tới cho tuổi Sửu sự sáng suốt và khôn khéo hơn trong các mối quan hệ. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ai là người tốt và ai là những kẻ ích kỷ chỉ muốn lợi dụng mình thu lợi cho bản thân, từ đó có cách ứng xử cho phù hợp.

Trên phương diện sức khỏe, con giáp này được nhắc nhở cần lưu ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu thiếu điều độ, khoa học sẽ khiến gan, thận, dạ dày đều bị tổn thương, không chỉ mệt mỏi mà còn dẫn tới những bệnh nghiêm trọng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cảm nhận rõ tài lộc đang lần lượt đổ về. Bản mệnh đừng ngại những cơ hội đầu tư khi mà có nhiều điều kiện thuận lợi. Hãy tự tin vào năng lực và khả năng tính toán, mọi thứ đều đang chỉ ra rằng con giáp này đã đi đúng hướng.

Song cho dù tiền có dư dôi hơn so với trước con giáp này cũng đừng vội tiêu pha hoang phí. Bản mệnh nên để một phần để chi tiêu hàng ngày, phần khác để tiết kiệm, đầu tư cho tương lai cũng như đề phòng những trường hợp xấu có thể bất ngờ xảy ra.

Đáng tiếc tình cảm vợ chồng lại trở nên lạnh nhạt. Hai người quá bận rộn với công việc, khi rảnh rỗi cũng lại mải mê với những thú vui của riêng mình. Chính vì thế mà hai người dần xa nhau, không còn nói chuyện nhiều khiến các con giáp này kém phần thấu hiểu đối phương.

Tuổi Mão

Tin vui tiền bạc đến với tuổi Mão. Con giáp này nhờ thế mà có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình. Tuy không được nhiều nhặn gì nhưng cũng đến rất kịp thời, đủ để trang trải những lúc khó khăn.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến cho tuổi Mão có nhiều nỗi buồn về tình cảm. Người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ cho mình, lại thêm sự thúc giục từ gia đình và họ hàng khiến con giáp này áp lực và lo nghĩ rất nhiều. Có cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời tấp nập.

Người đã có đôi cũng chẳng hơn gì khi cảm thấy không được chia sẻ trong mối quan hệ hai người. Bản mệnh thấy thiệt thòi, tủi thân khi cô đơn trong chính cuộc tình đã từng nồng thắm. Không khí gia đình vì thế cũng nhạt nhẽo, trầm lắng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dễ gặp phải nhiều trục trặc trong công việc. Điều nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo, đừng nên nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải kẻo bản mệnh sẽ chẳng thể nhìn nhận rõ vấn đề.

Ngày này tuổi Thìn cũng nên cẩn thận hơn, tập trung sức chú ý nhiều hơn khi xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính. Tốt nhất con giáp này không nên đưa ra quyết định vội vàng vào lúc này kẻo dễ dẫn đến sai lầm khiến tiền bạc đội nón ra đi.

May mắn là ngày này sức khỏe ổn định, tuổi Thân không cần quá lưu tâm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là được phép chủ quan. Bản mệnh vẫn nên duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, cơ thể khỏe mạnh thì mới có tinh thần để làm việc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được nhiều cát tinh soi chiếu, mọi sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Tuổi Tỵ sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có cơ hội bứt phá trong nấc thang sự nghiệp. Bản mệnh hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý mình.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Vận thế sự nghiệp bị đe dọa. Đủ thứ áp lực trên vai, con giáp này mỏi mệt và muốn buông bỏ.

Vận trình tình cảm cũng đầy bất ổn. Có lẽ vì con giáp này đang tập trung cho sự nghiệp nên hai người ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn nhiều.

Nếu không sớm khắc phục tình trạng hiện tại, rất có thể mối quan hệ của con giáp này sẽ đổ vỡ nhanh chóng vì có sự chen chân của kẻ thứ ba. Kẻ đó nắm đúng thời cơ, chỉ cần đâm chọc một chút là tình cảm của hai người tan tành rất nhanh.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi kém thuận lợi. Mặc dù chăm chỉ làm việc nhưng kết quả lại chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến người khác đánh giá cả quá trình không tốt, bản mệnh nên tập trung cao độ.

Vận trình tình duyên của tuổi Mùi cũng khá bấp bênh. Đôi lứa yêu nhau nhưng cũng dằn vặt nhau không ít. Nhiều vấn đề xảy ra khi mà nửa kia không chịu hiểu những lời giải thích, dần dà chính con giáp này cũng không có ý định tìm cách giải quyết.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Thân

Họa phá tài đang đến rất gần mà tuổi Thân không thể coi thường. Bản mệnh có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ, không thực tế, khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn, đến lúc nhìn lại mới hối tiếc không thôi.

Với người theo nghiệp kinh doanh, con giáp này nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào của người bên cạnh bởi có thể tuổi Thân sẽ bị lừa gạt tiền bạc. Cần phải kiểm soát những nhu cầu của mình, chớ tham cái lợi trước mắt.

Bù lại con giáp này sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để hai người tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tình yêu có sức mạnh tạo động lực để bản mệnh nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vận trình suôn sẻ, hanh thông, làm gì cũng thuận. Các kế hoạch của bản mệnh đều diễn ra thuận lợi, nếu muốn bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ và cơ hội thành công cao, mạnh dạn lên.

Tuy nhiên con giáp này dù thông minh, dũng cảm, có chí tiến thủ nhưng lại không mấy hòa thuận với đồng nghiệp và cấp dưới. Do vậy, bản mệnh dễ rơi vào cảnh cô độc, phải chiến đấu một mình khi vấp phải khó khăn.

Trên phương diện tình cảm, nếu còn độc thân, tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Nhớ đừng khắt khe với mọi người quá.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn. Bản mệnh có thể nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý, thậm chí là sáng tạo cho mỗi công việc mình đang phụ trách.

Nhờ có những sáng kiến của con giáp này mà công việc của tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ. Tuổi Tuất có thể yên tâm vì những cố gắng chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tầm tay nếu bản mệnh vẫn giữ vững đà này.

Tuy nhiên tử vi nhắc nhở tuổi Tuất cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn trong ngày mới. Bản mệnh có thể sẽ mắc các vấn đề về đường tiêu hóa, cần chú ý việc ăn uống trong ngày.

Tuổi Hợi

Cơ hội gặp quý nhân của tuổi Hợi tăng cao. Công việc cũng đang có những bước tiến triển thuận lợi, nhờ vậy bản mệnh có thể được cấp trên cất nhắc hoặc được trao những cơ hội phát triển những cơ hội đáng quý.

Bản mệnh là người thông minh, có tài nhưng nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để cản trở con giáp này trong tương lai.

Sức khỏe của tuổi Hợi hôm nay dễ bị ảnh hưởng. Bản mệnh nên biết tiết chế cảm xúc, kiềm chế những cảm xúc tiêu cực, tránh nóng nảy bực bội trong người, dễ khiến cho sức khỏe bị tác động xấu lại ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với người thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!