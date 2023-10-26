Tử vi thứ Sáu ngày 27/10/2023: Gánh tiền mỏi lưng, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 12:17

Dự đoán tử vi thứ Sáu ngày 27/10/2023, 3 con giáp này nhận được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ thăng tiến trong công việc, kinh doanh phát tài phát lộc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ cũng là người quảng giao, giỏi kết bạn. Con giáp này được công nhận là một nhà ngoại giao tài ba, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên. Họ mang thái độ lạc quan, tích cực học tập suốt đời.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/10/2023, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa cũng bán chạy hơn trước. Họ cũng có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh của mình. Những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp, tách ra làm ăn riêng thì đây cũng là cơ hội tốt để họ biến ước mơ thành hiện thực. Con giáp này làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/10/2023: Gánh tiền mỏi lưng, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường. Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia với những người khác.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/10/2023, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn. Người tuổi này làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ bội thu thành quả.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/10/2023: Gánh tiền mỏi lưng, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người người sinh năm Tuất không sợ thất bại và thường biến thất bại thành cơ hội để họ học hỏi kinh nghiệm. Con giáp này biết người biết ta nên dù có thành công cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn chứ không khoe khoang.

Bước sang thứ Sáu ngày 27/10/2023, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng may mắn gặp được bạn làm ăn uy tín nên công việc tiến triển thuận lợi. Người tuổi Tuất giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi quản lý tài sản, đầu tư tài chính nên tiền trong tay họ sớm sinh lãi, sinh lời. Trong thời gian tới đây, họ cũng nhận được thêm các cơ hội đầu tư giúp tăng thêm thu nhập.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/10/2023: Gánh tiền mỏi lưng, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi thứ 6 tử vi ngày 27/10/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày 26/10/2023 tử vi cuối tháng 10 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn