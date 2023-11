Tử vi thứ Sáu ngày 17/11/2023, 3 con giáp đứng đầu đỉnh tài lộc, hỷ sự tưng bừng, cuộc sống thăng hoa rõ mồn một, muốn nghèo cũng khó

Tuổi Thìn

Có thể nói, cuộc đời tuổi Thìn không bao giờ thiếu thốn về tinh thần. Bước vào giai đoạn trung niên, chính lúc vận mệnh của tuổi Thìn thay đổi sang một giai đoạn mới. Vốn dĩ là người từ tốn, dịu dàng, nên tuổi Thìn đi đâu cũng được người khác quý mến.

Đúng thứ Sáu ngày 17/11/2023, sự nghiệp của những người tuổi Thìn sẽ vô cùng may mắn và có được những khoản thu nhập đáng kể. Tử vi có nói, tuổi Thìn có thể còn may mắn trúng số độc đắc, phát tài sau một đêm. Vậy nên khi vận may đã đến thì Thìn nên nắm bắt cơ hội tỏa sáng.