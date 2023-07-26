Tử vi thứ Năm ngày 27/7/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất cơ đồ rộng mở, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Hôm nay, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Xem tử vi thứ Năm ngày 27/7/2023 , dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý có vẻ khá thiếu kiên nhẫn trong công việc vì dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ. Bạn làm mọi việc một cách vội vã cốt để ứng phó cho xong. Chính vì thái độ này, bạn sẽ rất dễ vướng phải sai sót đấy. Chuyện làm ăn buôn bán cũng không mấy thuận lợi bởi bản mệnh có thể vướng phải những cuộc đôi co với khách hàng. Hãy tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng vội phản ứng quá gay gắt, làm xấu đi hình ảnh của chính mình. Thủy khắc Hỏa, đáng buồn hơn nữa là chuyện tình của của bạn và người ấy cũng không được thuận lợi lắm trong ngày hôm nay. Dường như hai người không hiểu được ý muốn của nhau lắm nên việc trao đổi gặp phải mội vài khó khăn.

Theo tử vi ngày 27/7/2023 của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng trở nên nổi bật dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng hay ho được mọi người xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt. Bạn chính là trung tâm của đám đông.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Tuy nhiên, bạn không nên lấy điều đó làm nguyên nhân để bắt mọi người làm mọi việc theo ý mình. Nếu bạn cứ độc đoán như vậy thì lâu ngày, mọi người sẽ lựa chọn quay lưng lại với bạn đấy. Hãy dành thời gian để lắng nghe cảm nhận của người khác nữa. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định. Dù hiện tại tài chính có phần dồi dào nhưng bạn cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bạn chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều đấy.

Chuyện tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Bạn đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bạn khó có thể vững tâm.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tương đối bận rộn do được giao nhiều nhiệm vụ với độ khó cao và gấp rút. Áp lực lúc này là điều khó tránh khỏi, bạn bộc lộ rõ sự căng thẳng. Đường tài lộc vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Bạn được khuyên chớ nên nóng vội trong việc đầu tư kẻo xôi hỏng bỏng không.

Ngũ hành xung khắc, con giáp này cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình, nếu không được nghỉ ngơi đủ sẽ khiến đầu óc mụ mị, thiếu minh mẫn. Hãy có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi điều độ để tránh cơ thể phải làm việc quá tải.

Tuổi Tị

Nếu phải đi làm trong ngày hôm nay, nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tị luôn cẩn thận khi bắt tay vào công việc bởi bạn không muốn mình mắc bất cứ sai sót gì. Hãy giữ vững trạng thái bây giờ, rồi những cố gắng của bạn sẽ được mọi người ghi nhận.



Trong thời điểm tài chính ở ngưỡng khá dư dả, bạn có thể tham gia các buổi tụ tập với bạn bè. Hoạt động này sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn, đồng thời có thể bạn sẽ gặp được một vài đối tượng triển vọng ở đó đấy. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì vậy, bản mệnh nên xem xét thực hiện các công việc cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn và dễ dàng gặt hái được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Phá tác động lên vận trình ngày mới của tuổi Ngọ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với bạn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao. Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bạn ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương, cách duy nhất bạn có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội nắm thóp, gây bất lợi cho bạn.

Chuyện tình cảm trong ngày cũng không thể chủ quan, nhất là khi trong đầu con giáp này đang xuất hiện những suy nghĩ có phần đảo lộn. Dường như bạn quá coi trọng bản thân mình đến mức ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, chỉ làm mọi thứ theo ý mình.

Tuổi Mùi

Kiếp Tài giáng họa, dường như người tuổi Mùi đang quá nhạy cảm với những lời góp ý của người khác. Nếu nhận ra những lời góp ý ấy hoàn toàn xuất phát từ ý tốt thì trước tiên, bạn nên yên lặng lắng nghe vì quá trình ấy có thể giúp bạn rút ra nhiều điều.



Bạn cũng nên giữ tinh thần "dĩ hòa vi quý", hạn chế mâu thuẫn với bất kì ai và cũng không nên lo chuyện bao đồng. Khi có bất đồng xảy ra, bạn nên bình tĩnh chớ hành động nông nổi. Hỏa sinh Thổ, may mắn là quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Nếu có vấn đề gì khúc mắc, bạn nên tâm sự với người thân để có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương có thể đưa ra nhiều giải pháp phù hợp giúp bạn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro. Dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

Theo tử vi hôm nay, Thực Thần soi chiếu, người tuổi Thân có một ngày tài chính dư dả. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được tiền thưởng nóng, còn nếu là người làm ăn, bạn luôn bận rộn vì những đơn hàng tấp nập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời điểm đang rủng rỉnh thế này, bạn có thể cho phép bản thân nghỉ xả hơn và hẹn ai đó ra ngoài với mình. Hoặc bạn cũng có thể tự mua một vài thứ đồ gì đó để tự thưởng, tạo động lực để mình cố gắng hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim khuyên người tuổi Thân không nên để tính tình nóng nảy của mình gây ảnh hưởng tới tình cảm. Bạn không nên trút giận vào người ấy một cách vô cớ như vậy, vì yêu bạn nên người ta mới nhường nhịn bạn mà thôi, đừng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi.

Tuổi Tuất

Tin vui với tuổi Tuất là Lục Hợp cục sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy. Khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau, quá trình bắt tay hợp tác chung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, chỉ cần bản thân muốn và chịu khó hơn một chút thì khả năng thành công sẽ rất cao đấy. Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, vấn đề là bạn cần tìm ra nó và tập trung tận dụng điều đó để làm lợi cho mình.

Tuổi Hợi

Thứ Năm ngày 27/7/2023 này, vận trình tình duyên của tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Tuy nhiên, lắm mối thì tối dễ nằm không, để lựa chọn được một người phù hợp với mình cũng không phải là việc dễ dàng.

Công việc của bản mệnh tuy chưa có dấu hiệu của những bước đột phá to lớn nhưng đã có phần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều so với trước đó. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình. Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm