Tử vi thứ Năm 21/4/2022 của 12 con giáp: Ngọ - Tuất suôn sẻ đủ đường, mọi khó khăn đã có QUÝ NHÂN xòe ô che chở, Mùi - Hợi hung hiểm vây quanh, kẻ tiểu nhân rình mò ám hại

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Tỷ Kiên xuất hiện trong ngày thứ 5 này mang tới cho người tuổi Tý sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Bạn có chủ kiến của riêng mình, biết bản thân muốn gì, cần gì và quan trọng hơn là điểm mạnh của mình nằm ở đâu nên không dễ bị dao động bởi các yếu tố bên ngoài.

Thủy – Hỏa xung khắc không có lợi cho chuyện tình cảm của con giáp này. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống lại có thể khiến cho hai người nảy sinh mâu thuẫn, không ai chịu nhún nhường khiến cho mâu thuẫn ngày càng lớn hơn.

Tam Hợp nâng đỡ người tuổi Sửu dễ dàng gặp được quý nhân trong ngày hôm nay, giúp bản mệnh có thể gặt hái được những thu nhập khá ổn thỏa về đường tài lộc. May mắn tới một cách bất ngờ, bản mệnh nhờ thế không cần phải lo lắng về tiền bạc mà vẫn chẳng lo túng thiếu.

Vận trình tình cảm của bản mệnh đang tăng tiến không ngừng. Bạn và người ấy tìm được tiếng nói chung, đôi trái tim cùng chung nhịp đập, nhiều điều không thể biến thành có thể. Hạnh phúc ngập tràn, xóa tan những nỗi buồn lo trong công việc của bản mệnh.

Tuổi Dần

Những chuyện chẳng lành có thể xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Dần. Bản mệnh có điềm báo thị phi bủa vây, những lời đồn đoán vô căn cứ do tiểu nhân gây ra khiến cho bản mệnh phải gánh chịu những áp lực vô hình song có sức sát thương rất lớn.

Lại thêm Thương Quan cản trở, uy tín của những chú Hổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi họa thị phi lần này và có lẽ phải mất một thời gian dài nữa mới có thể lấy lại được niềm tin với mọi người. Thế nhưng đừng quá hoang mang, cây ngay không sợ chết đứng, chắc chắn những người bạn bè thân thiết sẽ hiểu bạn là người ra sao và giúp bạn chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 5 này, dưới sự tác động của cát tinh Thực thần, vận trình tài lộc của người tuổi Mão đang phất lên nhanh chóng. Bản mệnh có thể giành được những cơ hội kiếm tiền rất bất ngờ, phát tài phát lộc không phải là chuyện gì quá khó khăn, nhất là với những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

Đây là cơ hội tốt để mở rộng kinh doanh nên người tuổi Mão nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, đừng để mọi thứ đi qua trong nuối tiếc. Nếu có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh hay tiến hành đầu tư, kí kết hợp đồng thì bạn cũng có thể tranh thủ có thể thực hiện trong ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Được Chính Quan trợ lực, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn có phần khởi sắc hơn. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao nhờ năng lực và tinh thần làm việc nghiêm túc của mình. Bản mệnh hết lòng vì công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Hôm nay, bản mệnh hãy mạnh dạn làm những điều mình muốn, nhất là những kế hoạch mà bạn ấp ủ đã lâu. Nhưng nhớ là vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, chớ nên huênh hoang kiêu ngạo không đúng lúc kẻo sẽ gặp rắc rối to đấy nhé.

Tuổi Tỵ

Chính Tài mang tới tin vui về chuyện tiền bạc cho người tuổi Tỵ trong hôm nay. Bạn không cần phải lo lắng chuyện tiền nong bởi đã có thu nhập ổn định. Tài lộc dồi dào, nếu có chuyện gì bản mệnh vẫn có thể dễ dàng xoay trở hơn. Hãy có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những việc bất ngờ xảy ra.

Ngoài ra, trong hôm nay con giáp này còn có thể đối mặt với các vấn đề về sức khỏe do Hỏa vượng gây ra, nhất là những ai có vấn đề về tim mạch. Cần tránh kích động mạnh, đồng thời tập thể dục thể thao ở mức phù hợp với bản thân, điều chỉnh công việc cân bằng với nhịp sống hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Ngọ nhắc nhở con giáp này chớ nên bỏ qua những cơ hội thể hiện bản thân trong ngày hôm nay. Bạn càng chăm chỉ bao nhiêu thì lợi nhuận thu về càng nhiều bấy nhiêu, cơ hội thăng tiến cũng càng rộng mở. Quý nhân sẽ rộng lòng trợ giúp mọi cố gắng của bạn.

Lại thêm cát thần Thiên Tài độ mệnh, con giáp này có được những cơ hội khởi phát về tài lộc, tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Nhiều người làm kinh doanh buôn bán có được mối hàng mới, buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào trong tay.

Tuổi Mùi

Thứ 5 này, người tuổi Mùi rất dễ gặp vấn đề với tiểu nhân do chịu hung tinh Thiên Quan ám hại. Kẻ xấu bụng có thể sẽ bày mưu tính kế để cướp đoạt công sức, hạ bệ, hắt gáo nước bẩn vào bạn. Do đó, con giáp này cần phải thận trọng hơn để tránh việc bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà khiến cho công việc của bạn bị cản trở.

Các kế hoạch đầu tư tài chính tốt nhất cũng không nên tiến hành trong ngày hôm nay để hạn chế xui xẻo do hung thần gây ra. Bạn nên chuyển sang một ngày khác thay vì khăng khăng thực hiện trong ngày này.

Tuổi Thân

Phương diện tình cảm của người tuổi Thân gặp được rất nhiều tín hiệu đáng mừng trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ mang bao cảm xúc, con giáp này có thể sẽ thấy mình trở thành con người khác khi có tình yêu tràn ngập con tim.

Chính Ấn cũng che chở cho đường công danh của những chú Khỉ. Bản mệnh ra sức thể hiện năng lực và bản lĩnh đương đầu trong mọi khó khăn của mình. Trong thời gian tới, khả năng cao bản mệnh sẽ có cơ hội tiến thân, thăng quan tiến chức, giành được những thành công nhất định trong công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận tình duyên của người tuổi Dậu hôm nay khá tốt. Con giáp này dù đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Đặc biệt, người độc thân chắc chắn sẽ nhận được nhiều tín hiệu từ những đối tượng xung quanh, bạn có thể từ từ tiếp xúc, tìm hiểu và lựa chọn cho mình người phù hợp nhé.

Ở phương diện sự nghiệp, những chú Gà được Thiên Ấn chiếu mệnh nên đạt được những bước tiến rất đáng kể, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc nghiên cứu. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành.

Tuổi Tuất

Trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất may mắn được Chính Quan che chở nên vận trình công việc khá thuận lợi, nhiều đột phá. Bản mệnh không nề hà khó khăn mà sẵn sàng làm những việc tưởng chừng không thể, chinh phục những đỉnh cao mới và giành lấy cho mình những thành công mà ai nấy đều phải nể phục.

Chẳng những công việc suôn sẻ mà chuyện tình cảm của mệnh chủ cũng rất thuận buồm xuôi gió. Những ai độc thân nhận ra vận đào hoa nở rộ, nhiều người để ý, theo đuổi. Thế nhưng bạn chớ vội vàng chọn lựa ai đó chỉ vì đang cô đơn, vẫn cần thời gian để cả hai hiểu nhau hơn.

Tuổi Hợi

Ngày hôm nay người tuổi Hợi dễ gặp phải trục trặc về đường tình duyên. Các cặp đôi có thể hiểu lầm nhau sinh ra nghi kị, tranh cãi liên miên, tình cảm cũng vì thế mà phôi phai, những vết rạn nứt càng ngày càng lớn.

Hôm nay, con giáp này còn gặp họa Kiếp Tài, hung thần này ngáng trở khiến vận trình tài lộc của mệnh chủ sa sút nghiêm trọng. Tiền bạc tiêu hao mà không giải quyết được vấn đề triệt để. Bản mệnh cần kiên nhẫn hơn, tránh liều lĩnh, đưa ra quyết định bốc đồng mà không xem xét kĩ càng các thông tin bên lề khiến tiền nong cứ thế đội nón ra đi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.