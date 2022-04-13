Tử vi thứ Năm 14/4/2022 của 12 con giáp: Mão - Tuất phát huy năng lực, tiền tài, bổng lộc tăng tiến, Mùi - Dậu cẩn trọng kẻ tiểu nhân ám toán, phá tài hao lộc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý nhận được sự che chở của Chính Quan trong ngày hôm nay nên công việc được giải quyết rất gọn gàng, làm đâu xong đấy. Hiệu suất làm việc của những chú Chuột được cải thiện đáng kể trong hôm nay khi bản mệnh tìm được đúng hướng đi cho mình, có không gian phát triển năng lực sau này.

Lại thêm tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu đã định, không quản ngại khó khăn, cũng chẳng nề hà cực khổ. Nhờ thế mà bạn sẽ sớm chạm tay tới thành công.

Thứ Năm 14/4/2022, Thương Quan xuất hiện báo hiệu hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi Sửu. Hung thần này gây ra không ít áp lực trong công việc khiến tinh thần của những chú Trâu xuống dốc nhanh chóng. Thậm chí có người không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp, cấp trên.

Ngày này, bản mệnh dễ thiếu sự tập trung và tính chuyên nghiệp khi làm việc. Tùy theo cảm hứng cá nhân mà bạn làm việc hiệu quả hay không, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc của cả một tập thể. Bạn có thể bị khiển trách vì thái độ chểnh mảng của mình.

Tuổi Dần

Dưới sự che chở của Thực Thần, người tuổi Dần đón nhiều tui vui tài lộc trong ngày thứ 5 này. Chuyện kinh doanh của bản mệnh đang diễn ra cực kì thuận lợi, tiền bạc thu về tay nhiều không kể xiết. Đặc biệt, cát thần này nâng đỡ cho những người làm nghề tự do, hãy tranh thủ cơ hội để kiếm về lợi nhuận cực lớn nhé.

Ngày này, Tài thần ở hướng Tây Nam, sẵn đang may mắn về đường tài lộc thì bạn hãy chọn hướng này làm hướng xuất hành hoặc tiến hành các hoạt động cầu tài nhé. Bạn sẽ có nguồn thu lớn hơn tưởng tượng rất nhiều hôm nay đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 5 này, vận trình của người tuổi Mão khá tốt. Ngày này, việc hợp tác làm ăn bắt đầu có những tiến triển đáng kể, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, miễn bạn có thể kiểm soát được thói quen chi tiêu của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn là yếu tố cản trở bạn.

Trong công việc, dù lượng công việc mà tuổi Mão phải đảm nhận trong thời gian này không hề ít nhưng may mắn có Chính Ấn soi đường chỉ lối, giúp bạn bình tĩnh, tự tin, nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó gặt hái thành công.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn trong ngày thứ 5 này không được khả quan. Bản mệnh vốn là người có nhân duyên rất tốt, nhiều mối quan hệ lại thêm tài ăn nói thân thiện dễ gần, tưởng chừng là điều tốt nhưng hôm nay nó lại gây ra không ít rắc rối cho bản mệnh khi bạn có nguy cơ đối mặt với đào hoa sát.

Bù lại, người tuổi Thìn được Thực Thần che bóng nên vận trình tài lộc vô cùng hanh thông rộng mở. Những người làm kinh doanh được hưởng lợi rất nhiều từ cát thần này, có nhiều cơ hội làm ăn hiếm có. Bản mệnh nếu biết khéo léo tận dụng thời cơ cũng như phát huy thế mạnh của mình thì hôm nay sẽ là một ngày rất rực rỡ đối với con giáp này, tiền bạc vào nhà nhiều không kể xiết.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Tỵ khiến cái tôi của bạn bị đẩy lên cao, con giáp này luôn khăng khăng muốn mọi việc vận hành đúng như mong muốn mà bỏ ngoài tai mọi lời góp ý của người khác. Vốn là người quyết đoán, bạn không thích người khác xen vào việc của mình.

Trong chuyện tình cảm, tình cảm mà đối phương trao cho khiến bản mệnh thấy vô cùng yên tâm và ấm áp. Bạn hài lòng với hạnh phúc mình đang có và cố gắng hết sức để bảo vệ cho điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp nhập cục, người tuổi Ngọ gặp được không ít may mắn trong ngày hôm nay. Với trí tuệ sáng suốt của mình, bản mệnh dễ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, nếu phải tham gia thi cử, bạn cũng sẽ đạt được thành tích khả quan.

Cát tinh này còn đặc biệt có lợi cho những người đứng trên cương vị lãnh đạo. Con giáp này có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng với đối tác, tận dụng may mắn trong ngày này. Nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty của mình.

Tuổi Mùi

Ngày này, người tuổi Mùi cần chú ý đến những dấu hiệu bất ổn mà Thương Quan cảnh báo. Có thể thành tích tốt trong công việc của bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân nảy sinh ghen ghét, tìm cách ngáng trở, cản bước tiến của bạn. Hãy để ý tới bất cứ ai tiếp cận để nịnh nọt mình, chớ vì những lời bùi tai mà nhẹ dạ cả tin.

Cũng trong hôm nay, chuyện kinh doanh của những chú Dê cũng khó mà suôn sẻ. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng cơ hội này để giậu đổ bìm leo, khiến cho bản mệnh điêu đứng vì phá tài hao lộc. Lại có nhiều chuyện cần phải chi tiêu càng khiến cho bản mệnh khó lòng xoay sở.

Tuổi Thân

Thiên Quan nhập mệnh, người tuổi Thân có điềm báo đụng độ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Bạn đang để cảm xúc chi phối, dễ đưa ra những nhận định sai lầm nhưng lại chẳng hề nhận ra rủi ro tiềm tàng trong đó. Kết quả là bạn không những không gặt hái được thành công mà còn đem lại rắc rối cho chính mình cũng như mọi người xung quanh, bị tiểu nhân nắm thóp gây bất lợi.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu suy giảm. Bạn ngày càng thất vọng và buồn phiền vì sự vô tâm của người ấy, bạn muốn nói ra nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Cả hai càng im lặng càng khiến cho bầu không khí giữa hai bên trở nên ngột ngạt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay, người tuổi Dậu có thể phải đối mặt với những chiêu trò ám toán của tiểu nhân. Dù đã rất cẩn thận nhưng ta ngoài sáng, địch trong tối, con giáp này vẫn khó mà không trầy trật, sứt mẻ chút nào. Đường thăng tiến đang gặp rất nhiều trở ngại, bạn cần cảnh giác cao độ để tự bảo vệ chính mình.

Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Tình cảm được cả hai bên nâng niu và trân trọng nên vô cùng vững chắc, những kỉ niệm đong đầy theo thời gian, bạn đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào và thầm nhủ sẽ luôn bảo vệ hạnh phúc hiện tại.

Tuổi Tuất

Cục diện Tam Hợp tương trợ cho người tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên việc làm ăn diễn ra thuận lợi, những dự án đầu tư đều có dấu hiệu khởi sắc, tiền tài, bổng lộc tăng tiến. Nên tranh thủ thời cơ này để làm đầy túi tiền bởi không phải lúc nào cơ hội như vậy cũng xuất hiện.

Chẳng những vậy, Chính Ấn còn giúp con giáp này phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo trong công việc. Cộng thêm tính cách chăm chỉ và tập trung làm việc mà hiệu quả công việc được nâng cao. Người tuổi Dần sẽ được cấp trên ưu ái, làm gương cho đồng nghiệp.

Tuổi Hợi

Vận trình ngày thứ 5 ngày của người tuổi Hợi khá tốt, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nhờ vậy, người có đôi tìm được những cảm xúc của thủa mới bắt đầu, hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, khám phá thêm nhiều cung bậc cảm xúc khi bên cạnh một nửa yêu thương.

Chẳng những tình cảm suôn sẻ, đường tài lộc của những chú Heo còn rộng mở thênh thang khi có Thiên Tài hỗ trợ. Thời điểm này, bạn chẳng cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền khi có thêm thu nhập từ nghề tay trái, rủng rỉnh hầu bao để lo liệu những việc mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.