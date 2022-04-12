Đúng ngày mai, thứ Tư 13/4/2022, TAI ƯƠNG chồng chất, 3 con giáp liên tục gặp vận ĐEN, khó lòng hóa giải, sự nghiệp điêu tàn, TÀI LỘC 'không cánh mà bay'

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 12:18

Thứ Tư 13/4/2022, TAI ƯƠNG chồng chất, 3 con giáp xui xẻo liên tục gặp vận ĐEN, khó lòng hóa giải, sự nghiệp điêu tàn, TÀI LỘC 'không cánh mà bay'.

Tuổi Sửu

Thứ tư này tâm trạng của người tuổi Sửu chẳng mấy vui vẻ thoải mái. Bạn có những chia sẻ chẳng nói ra được thành lời, buồn bực vì thế ngày một lớn thêm.

Thiên Quan giáng mệnh, những hung hiểm rình rập lại càng khiến con giáp xui xẻo này không khỏi lo lắng. Lúc này, bạn nên án binh bất động, chớ hành động vội vàng, kẻo dễ để xảy ra những sai sót đáng tiếc.

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Thiên Quan giáng mệnh, những hung hiểm rình rập lại càng khiến con giáp xui xẻo này không khỏi lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự xuất hiện của Kiếp Tài trong ngày thứ 4 này chính là lời nhắc nhở người tuổi Dần cần phải cảnh giác hơn trong các vấn đề có liên quan đến chuyện tiền bạc. Bạn có thể rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay.

Hãy mau chóng tỉnh táo lại để có thể đưa ra các phán đoán một cách chuẩn xác nhất. Đừng hành động theo cảm tính, nóng vội để rồi hỏng chuyện. Những rủi ro tiềm ẩn có thể bủa vây lấy bạn ngay lúc này.

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Sự xuất hiện của Kiếp Tài trong ngày thứ 4 này chính là lời nhắc nhở người tuổi Dần cần phải cảnh giác hơn trong các vấn đề có liên quan đến chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, người tuổi Mão dễ có hành động thiếu suy xét, bạn khăng khăng với ý kiến của mình và bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người xung quanh.

Lại thêm Tỷ Kiên chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao của bạn dần đi vào ngõ cụt, khi liên tục có những bất đồng tranh chấp xảy ra. Chẳng ai chịu nhường ai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

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Hôm nay, người tuổi Mão dễ có hành động thiếu suy xét, bạn khăng khăng với ý kiến của mình và bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/4/2022, mau mau lấy túi đựng LỘC, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện ĐẠI SỰ chắc chắn phần thắng trong tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/4/2022, mau mau lấy túi đựng LỘC, 3 con giáp được quý nhân trợ mệnh, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện ĐẠI SỰ chắc chắn phần thắng trong tay

Thứ Tư 13/4/2022, mau mau lấy túi đựng LỘC, 3 con giáp may mắn được quý nhân trợ mệnh, THẦN TÀI nối gót phù hộ, làm ăn suôn sẻ như nước chảy, toan tính chuyện ĐẠI SỰ chắc chắn phần thắng trong tay.

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