Tử vi thứ Tư 13/4/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân mưu sự dễ thành công, TÀI LỘC đổ như mưa, Sửu - Dần tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, hung hiểm rình rập

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này không được khả quan. Bản mệnh nên cẩn trọng trong mọi hành động kẻo có kẻ xấu bụng đang chờ cơ hội để làm tổn hại đến bạn. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để tạo ra những rắc rối phiền phức cho bạn rồi.

Chuyện tình cảm của bạn có nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian này. Các cặp đôi nhờ xóa bỏ được hiểu lầm mà dần thấu hiểu nhau và trân trọng nhau hơn.

Thứ tư này tâm trạng của người tuổi Sửu chẳng mấy vui vẻ thoải mái. Bạn có những chia sẻ chẳng nói ra được thành lời, buồn bực vì thế ngày một lớn thêm.

Thiên Quan giáng mệnh, những hung hiểm rình rập lại càng khiến con giáp này không khỏi lo lắng. Lúc này, bạn nên án binh bất động, chớ hành động vội vàng, kẻo dễ để xảy ra những sai sót đáng tiếc.

Tuổi Dần

Sự xuất hiện của Kiếp Tài trong ngày thứ 4 này chính là lời nhắc nhở người tuổi Dần cần phải cảnh giác hơn trong các vấn đề có liên quan đến chuyện tiền bạc. Bạn có thể rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay.

Hãy mau chóng tỉnh táo lại để có thể đưa ra các phán đoán một cách chuẩn xác nhất. Đừng hành động theo cảm tính, nóng vội để rồi hỏng chuyện. Những rủi ro tiềm ẩn có thể bủa vây lấy bạn ngay lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, người tuổi Mão dễ có hành động thiếu suy xét, bạn khăng khăng với ý kiến của mình và bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người xung quanh.

Lại thêm Tỷ Kiên chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao của bạn dần đi vào ngõ cụt, khi liên tục có những bất đồng tranh chấp xảy ra. Chẳng ai chịu nhường ai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tuổi Thìn

Công việc của người Thìn trong ngày hôm nay dần có những bước tiến mới khá tích cực. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho con giáp này không ít cơ hội tốt đẹp.

Lại thêm Chính Tài ghé thăm, vận tài lộc của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Dù là người làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh, tiền bạc cũng cứ liên tục đổ về túi bạn. Bạn hãy sử dụng số tiền mình kiếm được vào những mục đích phù hợp, đừng tiêu xài hoang phí nữa.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, được sự ủng hộ của Tam Hợp, công việc của người tuổi Tỵ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Với tài năng vốn có, bạn nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng của mình trong tập thể.

Chuyện tình cảm giữa các cặp đôi có chiều hướng đi xuống trong ngày này. Những bất đồng khiến cho bạn và người ấy nảy sinh tranh cãi triền miên. Đó chính là lý do khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Thực Thần ghé thăm, vận may tiền bạc sẽ tìm đến với tuổi Ngọ trong ngày thứ 4 này. Những người làm kinh doanh, buôn bán hay nghề tự do sẽ thu về tay một khoản lời lãi không hề nhỏ.

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của hai bạn lại vướng vào vô vàn khó khăn trắc trở. Có vẻ như bạn phải chứng minh được lựa chọn của bạn là điều đúng đắn. Đó là cách để hai người thấu hiểu về nhau hơn.

Tuổi Mùi

Có Thiên Tài trợ mệnh, vận tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Bạn nhận được một khoản tiền không hề nhỏ từ nghề tay trái, hoặc cũng có thể thu về được một khoản nợ khó đòi từ trước.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình cũng thuận hòa yên ấm hơn trong ngày này. Đôi bên đã cùng ngồi lại để cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn, từ đó mới nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Tuổi Thân

Xem tử vi hàng ngày 13/4/2022 của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Thân trong ngày thứ 4 này khá tốt. Mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, bản mệnh mưu sự dễ thành công, không gặp phải vướng mắc gì quá lớn.

Lại thêm Chính Quan độ mệnh, người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp hay học vấn sẽ đạt được những thành tích đáng kể. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà bản thân bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn hẳn so với thời gian trước đó. Những thành quả mà bạn thu nhận được hoàn toàn xứng đáng với bao công sức mà bạn đã bỏ ra.

May mắn còn tìm đến với con giáp này khi Thiên Tài xuất hiện. Cát thần chủ về tiền bạc này báo hiệu một khoản thu nhập từ nghề tay trái không hề nhỏ sẽ lấp đầy túi bạn trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục sử dụng chúng để tái đầu tư vào những dự án hứa hẹn trong tương lai.

Tuổi Tuất

Hôm nay, vận trình của người tuổi Tuất trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang về cho bạn những cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng béo bở trong khoảng thời gian này.

Cơ hội được tăng lương hay thưởng nóng cũng có thể với con giáp này khi được có Chính Tài xuất hiện trong ngày hôm nay. Hãy phát huy hết khả năng của mình, đừng ngần ngại đưa ra các quyết định một cách dứt khoát, bạn sẽ thu về được những lợi ích đáng kể.

Tuổi Hợi

Có Chính Ấn độ mệnh, người tuổi Hợi không gặp vướng mắc nào trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, ghi điểm trong mắt cấp trên.

Nếu phải xuất hành đi xa trong ngày này, bạn có thể chọn giờ tốt hay hướng tốt xuất hành, công việc sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn. Cụ thể trong ngày thứ 4 này, bạn có thể đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp Tài thần.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.