Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần có điềm mất của, tuổi Mão may mắn ngập lối

Về tài lộc, tuổi Tý dù có nhưng sẽ phải chi tiêu nhiều trong ngày.

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có thể gặp mâu thuẫn trong các mối quan hệ xung quanh. Có thể là trong công việc hoặc tình cảm. Tốt nhất là bạn nên cẩn thận hơn trong ăn nói, cư xử.

Tài lộc có tăng nhưng không nhiều, sẽ có vận may trong vài ngày tới.

Vận trình ngày mới của tuổi Sửu có điểm sáng vì được quý nhân đưa đường dẫn lối.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Dần có điềm mất của trong ngày mới. Bạn nên cẩn trọng khi ra ngoài.

Bù lại, vận trình công việc rất tốt, bạn được cấp trên ghi nhận kết quả công việc hiệu quả.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Mão

Ngày mới của người tuổi Mão khá may mắn. Bạn có thể tìm được hướng phát triển mới cho công việc hoặc chuyện kinh doanh.

Tuy nhiên, tài lộc lại có sa sút, bạn phải chi một khoản tiền khá lớn cho việc cần thiết.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Thìn

Vận trình công danh của tuổi Thìn trong ngày mới khá khả quan. Những cố gắng của bạn dần có kết quả, sớm ngày gặt hái thành công.

Nhưng chuyện tình duyên vẫn còn khúc mắc, bạn cần kiên nhẫn cùng đối phương tháo gỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có cơ hội ghi điểm với cấp trên trong ngày mới. Nhưng đây cũng là nguồn cơn để tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại bạn.

Bù lại, tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng, từ cả nguồn thu chính và phụ.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, tình duyên của tuổi Ngọ nở rộ. Người độc thân tìm được niềm vui mới, người có đôi hạnh phúc viên mãn.

Tiền bạc cũng khá may mắn với bạn, bạn còn có thể trúng thưởng đầy bất ngờ.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Cố gắng của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Dù vậy, tài lộc lại khá ảm đạm, vì bạn phải chi nhiều hơn số tiền có được.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công danh của tuổi Thân trong ngày mới khá vượng phát. Chuyện tình cảm cũng nhiều niềm vui.

Dù vậy, tuổi Thân nên tránh thị phi, vì rất có thể sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu dần thuận lợi hơn. Hãy giữ thái độ tích cực, lạc quan, vì thành công sẽ đến nhanh thôi.

Dù bận rộn nhưng bạn vẫn nên dành thời gian cho gia đình và người ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp nhiều chuyện không hài lòng trong ngày mới. Công việc có chút khó khăn hay đồng nghiệp cố tình gây sự với bạn. Nhưng mọi thứ đều sẽ qua nhanh, bạn không cần phải quá lo lắng.

Bù lại, tài lộc có dấu hiệu tăng.

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 19/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới khá thoải mái với người tuổi Hợi. Công việc không còn quá căng thẳng với bạn. Đây là lúc bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.