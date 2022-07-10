Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của 12 con giáp: Tý - Thân vận trình hanh thông, đón nhận niềm vui tài lộc, Tỵ tiểu nhân đeo bám, vướng nhiều thị phi

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Tý trong thứ Hai vận trình rực rỡ. Công việc của con giáp diễn ra vô cùng may mắn. Bạn được khuyên nên bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Đây chính là thời cơ lý tưởng để những người này có thể tạo nên sự bứt phá và tiến lên vị trí cao hơn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai trở nên khá nóng nảy. Khi gặp người có ý kiến bất đồng với mình, bạn thường không suy nghĩ hay cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay. Vận tài lộc suy giảm đáng kể, con giáp dễ lâm vào cảnh thị phi, thiếu thốn.

Vận trình tài lộc bình ổn. Thiên Tài nâng đỡ giúp người tuổi này củng cố được số dư tài chính cho mình.

Con giáp cũng cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lỡ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Dần

Vào thứ Hai, vận trình của người tuổi Dần hanh thông, thuận lợi. Con giáp hiểu rõ về thế mạnh của mình và tập trung vào đó để phát triển bản thân. Từ đó, bạn có thể nêu ra những đề xuất hợp lý và nhận được những sự phản hồi tích cực. Sự cố gắng, kiên trì thực hiện mục tiêu sẽ giúp cho sớm đạt được những thành công như mong đợi

Về mặt tình cảm, các bạn còn độc thân sẽ nảy sinh những cảm xúc mới lạ với một ai đó. Người có đôi có cặp cần thêm thời gian để có thể tìm hiểu và bước thêm một bước nữa trong mối quan hệ.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Con giáp nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.Tử vi cho thấy trong thời gian này, bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý nên hãy tranh thủ hoàn thành những ước nguyện còn gian dỡ nghé,

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Thìn

Trong thứ Hai, hung tinh giáng mệnh, người tuổi Thìn cần phải hết sức tỉnh táo. Con giáp này có thể cuốn vào những cuộc tranh đấu ngầm chốn công sở và trở thành mục tiêu để tấn công bất cứ lúc nào.

Mối quan hệ giữa con giáp này và các thành viên trong gia đình cũng trở nên khó hòa hợp hơn. Từ những chuyện nhỏ nhặt, chúng lớn dần và trở thành những mâu thuẫn khó có thể hóa giải. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến chúng thổi bùng ngọn lửa xung đột.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra không như mong đợi. Thiên Quan xuất hiện cảnh báo con giáp này về sự xuất hiện của tiểu nhân. Bản mệnh cần để ý hơn tới thái độ lẩn cách cư xử của mình nếu không muốn phá vỡ sự tốt đẹp trong các mối quan hệ hiện tại.

Vận trình tài lộc bất ổn. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính tốt thì sợ rằng sẽ dễ rơi vào tình cảnh khó khăn, túng thiếu.

Công việc của tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra không như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Ngọ

Chính Quan phù trợ, người tuổi Ngọ có thể chạm tay vào vị trí mà mình luôn mong ước bấy lâu nay. Mọi sự cố gắng của bạn đã được cấp trên trông thấy và cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi của bạn chính là điều khiến mọi người xung quanh đều phải khâm phục. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa để trở thành tấm gương sáng trong tập thể, gặt hái được những thành tích tốt hơn nữa.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Mùi

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Mùi nhận được sự hậu thuẫn rất nhiều từ mọi người, nhất là người thân. Có một số vấn đề trước đây bạn từng nghĩ rằng mình không thể nhưng với sự hướng dẫn của họ mọi việc đều lần lượt được xử lý.

Bản mệnh đang gặp rắc rối trong tình cảm. Bạn cần phải giải quyết những vấn đề rất thực tế mới mong mối quan hệ êm thấm được.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Thân

Thứ Hai ngày mà Tuổi Thân đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của con giáp khá triển vọng. Con giáp sẽ vững tin hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Dậu

Thời vận của người tuổi Dậu trong thứ Hai chưa được hanh thông. Bản mệnh nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên cẩn thận về lời nói, tránh tranh cãi không cần thiết, còn tạo cơ hội cho kẻ giang ngư ông đắc lợi.

Về phương diện tình duyên, con giáp không nên đưa ra các quyết định quá nhanh hoặc không kỹ càng khi đang độc thân quá lâu. Tình cảm phải đến từ 2 phía mới thật sự lâu bền.

Thời vận của người tuổi Dậu trong thứ Hai chưa được hanh thô - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Tuất

Quý nhân phù trợ giúp con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất trở nên sáng sủa hơn trong thứ Hai. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn nhiều trợ lực trong tương lai.

Khi có được một khoản tiền khá khẩm, bản mệnh chú ý không nên tiêu xài hoang phí mà hãy giữ lại một phần cho những kế hoạch to lớn trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 11/7/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Hai có những bước tiến lớn trong công việc. Được cấp trên nhìn nhận năng lực, bản mệnh thuận lợi thăng quan tiến chức, chạm đến vị trí mà nhiều người mong muốn. Những ý tưởng sáng tạo độc đáo, táo bạo đem tới cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tình trạng sức khỏe không có vấn đề đáng lo, bạn vẫn giữ được cho mình thể trạng và tinh thần tốt.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.