Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận trình lên hương, tài lộc dư dả, Ngọ tiểu nhân đeo bám, vướng nhiều thị phi

Người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vào thứ Bảy do Tương Xung tác động. Hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan nếu không muốn thêm mệt mỏi.

Xem tử vi thứ Hai ngày 9/7/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc quá sức.

Trong chuyện tình cảm, duyên phận đến bất ngờ khiến chính bản mệnh cũng không thể tin được, song số mệnh an bài để trái tim hai người hướng về nhau nên hãy thoải mái đón nhận những điều ngọt ngào mà đối phương mang tới nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Dần

Thứ Bảy, tuổi Dần nhận một bài học đau thương về việc sai lầm khi giải quyết việc mà thiếu cân nhắc thiệt, hơn. Qua đó con giáp này cần học cách tính toán sao cho chặt chẽ trước khi có hành động cụ thể. Bài học cũng cho thấy không nên vội vàng, hấp tấp trong bất cứ tình huống nào.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe không phải là mối bận tâm quá lớn của con giáp. Tuy nhiên, đây là ngày không trị bệnh ở bụng. Do đó, bản mệnh không nên tác động lên vị trí này.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong thứ Bảy diễn ra khó khăn vất vả. Cơ hội đầu tư xuất hiện trước mắt nhưng bạn không thể nắm bắt vì thiếu tỉnh táo. Điều quan trọng trong làm ăn kinh doanh là thực hiện mục tiêu của mình chứ không phải là cùng lúc ôm đồm nhiều thứ.

Vận trình tình cảm thiếu chút bình yên. Mối quan hệ của hai người bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng vì những chuyện không đâu. Nếu không dành cho nhau khoảng không riêng tư cần thiết thì e rằng sẽ khiến tình yêu rơi vào căng thẳng.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong thứ Bảy diễn ra vô cùng hanh thuận. Tử vi dự báo con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ ngay khi bắt đầu ngày mới. Quý nhân tương hợi còn giúp các kế hoạch được đà tiến triển và thu gặt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tài lộc vượng phát. Tài vận tăng tiến không ngừng, con giáp này đang có những cơ hội kiếm tiền sáng rõ.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong thứ Bảy. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai và giảm bớt được những sai sót ở hiện tại

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Ngọ lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi suy nghĩ mọi việc nhẹ nhàng hơn, được nhiều người hỗ trợ trong công việc, giúp thoát khỏi những tình huống khó xử. Đây cũng là thời gian phù hợp để con giáp này cải thiện mối quan hệ với một nửa của mình.

Thổ Hỏa tương sinh hỗ trợ cho tình hình tiền bạc của bản mệnh thời điểm này được cải thiện. Tuổi Mùi nên cố gắng xử lý trước những khoản nợ để đỡ cảm thấy luôn khó chịu, bất an trong lòng.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp diễn ra khó khăn. Tử vi phương Tây khuyên con giáp nên thận trọng trong từng bước đi của mình nếu không sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới túi tiền. Ngoài ra, hãy siêng năng học hỏi và lắng nghe để đúc rút kinh nghiệm quý báu cho mình.

Chuyện tình cảm vẫn chưa khá hơn. Con giáp nên mở lòng đón nhận tình cảm của những người xung quanh sau một khoảng thời gian dài gánh chịu tổn thương. Nếu cứ mãi sống trong thế giới riêng thì đến bao giờ mới được hạnh phúc.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Bản mệnh nhanh chóng khôi phục lại tinh thần và tạo nên bước nhảy vọt đáng kể. Cấp trên ghi nhận nỗ lực của con giáp này và không ngại dành cho bạn những lời khen có cánh.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Mối quan hệ tình cảm tiến triển nhanh chóng dễ khiến con giáp này không tin nổi vào thực tại. Nhưng duyên phận khó nói trước điều gì, duyên đến khó cưỡng cầu.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Tuất

Cơ hội về tiền bạc đang tới, tuổi Tuất đừng để đầu óc bị phân tâm, hãy tập trung cho những việc cần phải làm và hoàn thành tốt nó. Thái độ chủ động, quyết đoán và bền bỉ sẽ là những phẩm chất quan trọng giúp con giáp này có một ngày thật hiệu quả.

Tam hợp hỗ trợ cho tuổi Tuất có một hạnh phúc bên một nửa của mình. Có thể thấy, con giáp này đang may mắn khi có được chỗ dựa tinh thần vững chãi. Người độc thân cũng nên mở lòng mình ra cho mình cơ hội mới, nhất là với người đã theo đuổi mình từ lâu.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/7/2022 của tuổi Hợi

Thương Quan án ngữ trong vận trình ngày hôm nay khiến người tuổi Hợi dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Đường tình duyên u tối, vợ chồng không thể cùng nhau những giây phút khó khăn nhất, tình cảm theo năm tháng càng ngày càng trở nên mờ nhạt.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.