Tử vi 15 ngày tới, thời thế đã đổi, phúc lộc đầy nhà, 3 con giáp chuyển nguy thành an, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thông thuận, hỷ sự liên tiếp tìm đến nhà

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 22:36

Tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn chuyển nguy thành an, sự nghiệp thông thuận, muốn gì được nấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới phúc lộc hanh thông, tiền vàng dư dả. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, con giáp thiết lập được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, thuận lợi thăng quan tiến chức. Tài lộc hanh thông, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng hoặc các nghề tay trái. Đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Có Thái Âm chiếu mệnh, đường tình duyên của con giáp có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với người còn độc thân. 

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Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới phúc lộc hanh thông, tiền vàng dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới vận trình thuận lợi, cát lợi khởi sắc. Các nguồn thu tăng khi con giáp này có cơ hội kiếm tiền, nhưng con giáp may mắn này cần tỉnh táo nhìn nhận, tận dụng đúng lúc đúng chỗ, phát huy năng lực hết sức có thể vì cơ may không phải lúc nào cũng có.

Con giáp này nên chú ý tới sức khỏe của mình. Con giáp nên chú ý ăn uống, hạn chế sử dụng thực phẩm có cồn, đừng vì vui một phút mà làm tổn hại nghiêm trọng đến thân thể của mình nhé.

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Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới vận trình thuận lợi, cát lợi khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 15 ngày tới tài lộc hanh thông, vận trình vượng sắc. Đường tài lộc của con giáp trong thời gian này khá tốt. Người kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ trọng yếu. Sức ảnh hưởng của con giáp là điều không thể phủ nhận.

Tình duyên, gia đạo khá êm ấm. Nữ mệnh đào hoa vượng hơn, có thể tìm được người ưng ý. Gia đình hòa hợp, các thành viên luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

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Người tuổi Hợi trong 15 ngày tới tài lộc hanh thông, vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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