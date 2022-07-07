Tử vi 17 ngày tới, thuận theo ý trời, thời vận khởi sắc, 3 con giáp tài lộc lên ngôi, của cải dư dả, sự nghiệp thăng hoa, thỏa chí làm giàu, đón nhận nhiều hỷ sự to lớn

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 23:45

Tử vi 17 ngày tới, 3 con giáp may mắn của cải dư dả, sự nghiệp thăng hoa, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 17 ngày tới vận trình thuận lợi. Con giáp đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nghề tự do sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới, mở rộng làm ăn, nâng cao thu nhập. Bản mệnh nhanh nhẹn xử lý mọi vấn đề quan trọng phát sinh trong ngày mà không gặp phải trở ngại nào. Người làm công ăn lương có thể sẽ tăng lương, thưởng nóng nhờ những cố gắng của mình.

Bên cạnh đó nhờ tam hợp cục che chở nên đường tình duyên đẹp như mơ. Bạn chia sẻ với đối phương, duy không tìm được cách giải quyết nhưng chỉ cần sự lắng nghe chân thành đó cũng chứng tỏ họ tôn trọng và luôn đặt bạn vào vị trí trung tâm.

con giap may man 1
Người tuổi Tỵ trong 17 ngày tới vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 17 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió. Con giáp may mắn sẽ có một vài ý tưởng mới vô cùng thú vị. Bạn cống hiến hết mình trong công việc và không quá bận tâm đến chuyện thị phi nên được nhiều người xem trọng. Hãy nỗ lực hết sức trong thời điểm này, bạn sẽ thu về trái ngọt trong tương lai.

Con giáp khá khỏe mạnh và hiếm khi chịu đau ốm. Bạn không thích phải theo một bài tập nhất định hay khẩu phần ăn uống nào. Thay vào đó, con giáp sẽ luôn muốn thử những điều mới mẻ và tìm ra liệu trình thích hợp với cơ thể mình.

con giap may man 2
Người tuổi Mùi trong 17 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Trong 17 ngày tới, người tuổi Dậu thể hiện tài năng cũng như sự nhanh nhẹn, hoạt bát trong cách giải quyết vấn đề. Công việc đang thuận buồm xuôi gió nên bản mệnh cảm thấy rất vui vẻ, tích cực. Con giáp cũng gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tuy nhiên nếu chỉ biết mỗi việc nhận lương và chi tiêu hàng tháng thì chẳng bao giờ có thể giàu nổi. Đã đến lúc bản mệnh nên tìm hiểu các danh mục đầu tư để tiền của sinh lời một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó nhờ tam hợp cục che chở nên đường tình duyên đẹp như mơ. Bạn chia sẻ với đối phương, duy không tìm được cách giải quyết nhưng chỉ cần sự lắng nghe chân thành cũng là miền an ủi lớn cho bạn.

con giap may man 3
Trong 17 ngày tới, người tuổi Dậu thể hiện tài năng cũng như sự nhanh nhẹn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 8 ngày tới (8/7 - 15/7), tắm trong mưa tiền, may mắn liên miên, 3 con giáp tài lộc vượng sắc, phúc khí dồi dào, vận trình xán lạn, giàu sang phú quý

Tử vi 8 ngày tới (8/7 - 15/7), tắm trong mưa tiền, may mắn liên miên, 3 con giáp tài lộc vượng sắc, phúc khí dồi dào, vận trình xán lạn, giàu sang phú quý

Tử vi 8 ngày tới (8/7 - 15/7), 3 con giáp may mắn tài lộc vượng sắc, vận trình xán lạn, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi con giáp may mắn tử vi 17 ngày tới 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt