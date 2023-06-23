Tử vi thứ Bảy ngày 24/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn trời ban lộc lá, tình - tiền thăng hoa viên mãn, Ngọ dễ vướng thị phi, tài lộc lao dốc

Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực của mình. Trong tình cảm, bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng cũng khá hài lòng với cuộc sống một mình lúc này.

Dưới sự che chở của Thực Thần, việc kiếm tiền làm giàu của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Con giáp làm ăn phát đạt, dù có gặp khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ để vượt qua thuận lợi.

Con giáp cũng còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá. Bạn chớ nên tin người quá dễ dàng. Càng là kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai với bạn thì lại càng có khả năng là đối thủ muốn chơi xấu bạn hơn.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy vận trình tụt dốc, sự nghiệp tụt lùi. Nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Sửu. Con giáp dễ rơi vào trạng thái chán nản thất vọng khi nhận thấy những chuyện tưởng thuận lợi bỗng gặp trục trặc, phải thay đổi kế hoạch phút cuối.

Tuổi Dần

Thứ Bảy ngày 24/6/2023 là ngày không mấy thuận lợi với người tuổi Dần. Con giáp mất bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở.

Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé. Tài vận cũng vì những rắc rối này mà không mấy khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh. Sự nghiệp của con giáp hôm nay vẫn đang trên đà thuận lợi, để có được điều này một phần nhờ nỗ lực của bản thân, một phần khác là có sự trợ giúp của quý nhân.

Do đó bạn hoàn toàn có thể triển khai các kế hoạch mới của mình nhé. Chính Tài trợ lực giúp cho việc kinh doanh, buôn bán của bản mệnh diễn ra không thuận lợi.con giáp cục gặp thu lỗ, uy tính cũng bị giảm xúc ít nhiều.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong thứ Bảy Diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Người tuổi này có những bước tiến vững chắc trên đường công danh. Cấp trên đã có ý định cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn hoặc là tạo cơ hội để những người này phát huy thế mạnh của bản thân.

Chuyện tình cảm hài hoà. Tình cảm vợ chồng luôn được dung hoà ấm êm, ngọt ngào nhờ có sự trân trọng của đôi bên. Cả hai đang có dự tính đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm lâu nay.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn che chở cho vận trình thứ Bảy của người tuổi Tỵ, mọi sự hanh thông, công việc luôn hoàn thành xuất sắc. Con giáp có thể được cấp trên giao đảm nhiệm thêm nhiều trọng trách, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chẳng còn xa nữa. Dù vẫn còn một vài khó khăn nhưng bạn hoàn toàn có cơ hội tạo ra đột phá lớn lao.

chuyện tình cảm của con giáp này diễn ra vô cùng tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không những dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, bản mệnh có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, nếu con giáp không có kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ dễ lầm vào nợ nần, thiếu thốn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp phải khó khăn trong công việc vào thứ Bảy. Tiểu nhân có thể sẽ tính kế để ngăn cản bản mệnh đạt được mong muốn của mình. Càng nóng ruột con giáp này càng dễ mắc sai lầm, có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt để phát huy năng lực của bản thân. Sức khỏe của bản mệnh trong hôm nay không được tốt lắm. Phần nhiều là do bạn lo lắng căng thẳng quá nhiều, cũng đa sầu đa cảm mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Thân

Tam hợp hỗ trợ tuổi Thân làm việc vô cùng hiệu quả trong thứ Bảy. Con giáp này cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch. Bản mệnh cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Trong phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bản mệnh thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong thứ Bảy diễn ra dễ dàng. Đây được cho là thời điểm thích hợp để người tuổi này tiến hành những kế hoạch làm ăn và ký kết hợp đồng mới. Nhưng sự chần chừ, thiếu quyết đoán của con giáp này có thể gây ảnh hưởng tới tiến độ chung. Vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền bạc cứ ùn ùn đổ về và lấp đầy túi những người này nhờ công việc làm ăn gặp may mắn.

Tuổi Tuất

Thứ Bảy mang tới có điềm báo thị phi xuất hiện, người tuổi Tuất phải đối mặt với những chiêu trò chơi xấu, thi phi trăm bề. Có vẻ như những gì bạn đạt được thời gian qua khiến tiểu nhân ganh ghét, đố kị nên tìm mọi cách để hãm hại, chặn bước tiến của con giáp này.

Bạn cần phải tuân thủ những quy định đã được đặt ra chứ không phải làm việc theo cảm hứng, dù có đạt hiệu quả cao đến đâu. Trong tình cảm, giữa bạn và nửa kia còn quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, mâu thuẫn mới lại cứ xuất hiện mỗi ngày khiến bạn muộn phiền vô cùng

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Bảy diễn ra có vài trở ngại. Điềm báo có hoạ thị phi đeo bám dễ khiến con giáp này đánh mất uy tín, danh dự của mình. Nhưng dù là ở trong tình huống nào thì cũng mong bản mệnh giữ vững lập trường và tinh thần tập trung cao độ cho mình. Vận trình tài lộc bất ổn. Nguồn thu nhập không ổn định do tính chất công việc nên bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.