Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của 12 con giáp: Thân - Ngọ hỷ sự đến nhà, tài vận thăng hoa, Hợi bị tiểu nhân đeo bám, cẩn trọng chi tiêu

Vào thứ Bảy, dưới áp lực từ công việc và cuộc sống, người tuổi Tý trở nên khó kiềm chế cảm xúc của mình và có thể nói ra những lời tổn thương đến người xung quanh. Việc nhận định quá chủ quan một vấn đề và lên án gay gắt sai lầm của người khác khiến Tý trở thành ‘kẻ đáng ghét” trong mắt mọi người. Tý cần sửa đổi điều này ngay nếu không muốn bị mọi người xa lánh.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Khi bước sang thứ Bảy, người tuổi Dần được khai thông vận mệnh, tài vận lũ lượt kéo về. Con giáp có cơ hội chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Ngoài ra, Dần có cơ duyên gặp gỡ quý nhân giúp bạn chạm đến những thành công vượt bậc. Tuy nhiên, việc tốt liên tiếp kéo đến dễ thu hút tiểu nhân ghen ghét, con giáp đừng quá phô trương mà hãy tự tận dụng cơ hội kiếm thêm tiền cho riêng mình.

Tử vi cho thấy vào thứ Bảy này, người tuổi Sửu vận trình công việc sẽ có thể gặp những trắc trở. Sự bận rộn khiến bản mệnh muốn làm nhanh, làm vội nên đôi khi trở thành cẩu thả dẫn đến phản ứng ngược khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Không những thế bản mệnh rất dễ gặp chuyện tay bay vạ gió khiến tâm trạng không còn hào hứng, nhiệt huyết với nghề.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi học dự đoán, vào thứ Bảy, người tuổi Mão sẽ được Phúc Tinh che chở khỏi vận đen, giúp cho tài lộc hanh thông, vượng phát. Mọi việc đều như được an bài cho con giáp này tận hưởng. Mão tiến bước thành công, sự nghiệp như thăng lên một tầm cao mới, kéo theo đó là vô vàn cơ hội thăng quan tiến chức.

Thu nhập mỗi tháng của con giáp này cũng tăng vọt bất ngờ, cuộc đời của Mão sẽ bắt đầu thay đổi từ đây.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Thìn

Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn sẽ như được lột xác, rủ bỏ xui xẻo đeo bám mà thay vào đó là sự may mắn tột đỉnh, căng tràn ý chí vươn đến thành công. Dù có bao nhiêu khó khăn cản bước thì vẫn không thể làm con giáp này nhục chí. Thìn càng bỏ nhiều công sức ra thì trái ngọt thu về càng nhiều. Những cống hiến của Thìn điều sẽ được công nhận, kéo theo đó là con đường thăng quan tiến chức cũng rõ ràng hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, người tuổi Tỵ đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt thông tin đến người đối diện vì đối phương chưa thực sự bị ấn tượng bởi bạn, dù bạn có chuẩn bị kỹ trước đó. Vì thế, nếu có buổi hẹn thuyết trình hoặc họp với khách hàng, tốt hơn hết bạn nên dời lại để tránh vụt mất cơ hội tốt.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình, tránh tham công tiếc việc mà phớt lờ những dấu hiệu của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Ngọ

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ thăng hoa, phát tiến và có nhiều đột phá mới trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được trước giờ của Ngọ nay sẽ trở thành bàn đạp, để con giáp này một bước chạm đến thành công và ôm trọn những khoản tiền khổng lồ.

Về mặt tài chính thì con giáp này không phải lo lắng vì thu nhập mỗi tháng sẽ tăng đều đều, tiền bạc lúc nào cũng dư dả phủ phê.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Mùi

Dự đoán, vận trình công việc của Mùi chỉ ở mức trung bình, bạn không nên tham gia vào các tranh chấp tại nơi công sở mà hãy tập trung vào phần việc của mình. Tình hình tài chính chưa đến lúc khởi sắc nhưng Mùi đừng nóng vội mà hãy giữ vững lập trường thì ắt thu nhập nâng cao.

Vận trình tình cảm thăng hoa, bạn đẩy lùi được đối thủ và nhận được sự hồi đáp từ người bạn thích. Những người đang yêu nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi lứa.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Thân

Tử vi dự đoán, nào thứ Bảy, người tuổi Thân hỷ sự đến nhà, công thành danh toại. Con giáp sẽ có một chút thay đổi trong công việc nhưng đừng lo vì bản mệnh hoàn toàn có thể xoay sở vượt qua trở ngại. Bên cạnh đó, con giáp kết giao được những người bạn mới mà nhiều khả năng họ sẽ chỉ cho bạn một lối tắt để dẫn đến thành công.

Đường tình duyên của người tuổi Thân cũng vô cùng thuận lợi. Người độc thân có thể gặp được chân ái của đời mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Dậu

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Dậu vận may dồi dào, làm ăn phát đạt. Nếu là người kinh doanh, buôn bán thì vận trình tháng này của con giáp sẽ khởi sắc bất ngờ. Sau thời gian đình trệ, Dậu đã có sự chuyển mình đầy huy hoàng, mang theo tiền tài của cải. Còn nếu là người làm công ăn lương thì thu nhập ổn định, cuộc sống dư dả phủ phê. Nhìn chung, người tuổi Dậu trong tháng này thuận buồm xuôi gió, dù có gặp họa cũng tự khắc hóa lành, vận trình an ổn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Tuất

Thứ Bảy không phải là ngày của người tuổi Tuất. Con giáp sẽ liên tục vướng vào những chuyện rắc rối, xui xẻo. Đời sống bỗng chốc bị đảo lộn, cả công việc và chuyện tình cảm của Tuất đề đứng trước nguy cơ sụp đổ. Lời khuyên dành cho Tuất trong giai đoạn này là hãy tập trung vào công việc, đừng lưu tâm những chuyện không đáng.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/10/2021 của tuổi Hợi

Từ đầu ngày thứ Bảy, người tuổi Hợi bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Những việc bạn đang phụ trách gặp nhiều khó khăn kèm theo tiểu nhân quấy phá nên vận trình vô cùng tệ hại. Nếu không bình tĩnh giải quyết, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối, vận trình đi xuống một cách trầm trọng.

Tài chính của con giáp cũng là vấn đề cần lưu tâm. Hợi cần hạn chế chi tiêu, tránh lâm vào thiếu hụt, nợ nần.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.