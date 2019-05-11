Tử vi thứ Bảy ngày 11/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tình tiền viên mãn, tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ

Tài lộc khởi sắc, thu nhập ổn định, bạn không phải lo chuyện tiền bạc.

Ngày mới khá lý tưởng với người tuổi Tý. Công việc thuận lợi, tiền bạc, tình cảm đều có bước tiến mới. Bạn có thể nhận được khen thưởng vì xuất sắc hoàn thành công việc.

Chuyện tình cảm có những mâu thuẫn nhỏ. Bạn và đối phương tranh cãi những chuyện không cần thiết.

Vận trình ngày mới của người tuổi Sửu khá tốt, không có gì phải lo âu. Thu nhập có nhưng tăng chậm, không thích hợp để đầu tư. Bạn cần ổn định những gì mình đang có.

Tuổi Dần

Điểm sáng trong ngày mới là tài chính của tuổi Dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Dần có thể gặp rắc rối với thái độ không tốt. Bạn cần sửa đổi bản thân, nên hòa nhã với mọi người, bình tĩnh khi gặp vấn đề.

Tình cảm có chút cản trở từ gia đình. Dù vậy, bạn nên kiên định chứng minh tình cảm của mình với mọi người.

Điểm sáng trong ngày mới là tài chính của bạn khởi sắc. Bạn có cơ hội may mắn nhận tiền bạc.

Tuổi Mão

Tài lộc trong ngày mới của người tuổi Mão khá ổn định. Bạn có thể lên kế hoạch kiếm tiền trong thời gian tới.

Công việc chưa có bước tiến mới. Bạn nên đầu tư vào những ý tưởng mới, hơn là lối đi cũ.

Tuổi Thìn

Tình duyên của tuổi Thìn trong ngày mới nở rộ. Người độc thân có thể tìm được người ưng ý.

Công việc chưa có nhiều cơ hội. Dù vậy, bạn nên có kế hoạch rõ ràng hơn trong tuần tới để cải thiện tình hình.

Tuổi Tỵ

Ngày mới, tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ, công việc rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ, công việc rất thuận lợi.

Về tình cảm, bạn nên để mọi chuyện theo tự nhiên. Những ai có đôi thì tình cảm càng thắm thiết gắn bó.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ làm việc vững vàng, ứng biến linh hoạt, kiên định xử lý vấn đề trong ngày mới. Cấp trên tán thưởng, đồng nghiệp nể trọng bạn.

Dù vậy, bạn đừng quá kiêu ngạo. Thay vào đó, bạn nên học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện bản thân, phát triển sự nghiệp.

Với tình cảm, bạn nên làm mới những cuộc hẹn hò của cả hai, hâm nóng tình cảm.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi phát huy tốt khả năng của mình trong công việc. Nhưng bạn đừng quên quan tâm đến ý kiến của người khác, đừng quá kiêu ngạo. Vì bạn cần đồng nghiệp giúp đỡ và sự nâng đỡ của cấp trên.

Tuổi Thân

Sức khỏe của người tuổi Thân trong ngày mới cần được lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của người tuổi Thân trong ngày mới cần được lưu ý. Bạn có vẻ kiệt sức với công việc, bạn cần thời gian nghỉ ngơi hơn.

Ngày mới, tuổi Thân nên xem lại cách tiêu tiền, đừng vung tay quá trán.

Trong tình cảm, bạn nên nhìn về tương lai, trân trọng hiện tại, hơn là lưu luyến quá khứ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một ngày mới vui vẻ, các mối quan hệ xung quanh hòa đồng. Tình duyên của bạn cũng khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận khi tiêu tiền, cẩn thận bị lừa gạt.

Tuổi Tuất

Những hiểu lầm trong chuyện tình cảm hay gia đạo của tuổi Tuất đều được tháo gỡ trong ngày mới. Các mối quan hệ dần ổn định, thuận hòa hơn.

Chính vì tâm lý thoải mái này, tuổi Tuất càng có cảm hứng trong công việc. Những kế hoạch còn dang dở, bạn nên hoàn thành kịp thời.

Tuổi Hợi

Vận trình của tuổi Hợi trong ngày mới khá tốt, nhất là về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Hợi trong ngày mới khá tốt, nhất là về tài lộc. Ai làm ăn thì buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương thì có khoản thu bất ngờ.

Sự nghiệp của tuổi Hợi cũng có khởi sắc. Bạn chỉ cần cố gắng tập trung vào việc của mình, xử lý tình huống bất ngờ hiệu quả.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.