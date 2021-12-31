Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Tuất liên tiếp gặp may, tiền tài dư dả, Dậu dễ vướng thị phi, Mão cẩn trọng tiền của

Người tuổi Tý liên tiếp gặp may vào ngày 1/1/2022. Con giáp được quý nhân phù trợ nên nhanh chóng định hướng được con đường của riêng mình. Tý trả hết nợ nần và tích lũy được một khoản tiền to lớn cho những dự định trong tương lai.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong ngày thứ Bảy liên tiếp gặp xui, tiền tài tuột dốc. Do những sai sót trong công việc trước đó khiến con giáp để lại ấn tượng xấu trong mắt nhiều người. Tài năng không có chỗ thể hiện, Sửu trở nên lu mờ và dần cảm thấy chán nản.

Đặc biệt, con giáp có thể nhận được niềm vui tài lộc từ các trò chơi may rủi mang lại. Tuy nhiên, Tý hãy nhớ kỹ chỉ nên vui là chính, tránh sa đà quá độ mà làm hỏng việc lớn.

Lời khuyên cho con giáp trong thời điểm này là hãy nhanh chóng vực dậy tinh thần, tiếp tục phấn đấu để tìm thấy thành công. Ngoài ra, Sửu cũng nên cẩn thận tiểu nhân “thừa nước đục thả câu”, giăng bẫy ám hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Dần

Trong ngày 1/1/2022, người tuổi Dần vận trình thịnh vượng, phước lộc an khang. Thần may mắn ghé thăm, những kế hoạch, dự định của con giáp trở thành hiện thực. Dần thu được nguồn lợi khổng lồ, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, con giáp cũng đừng vì thế mà tự mãn, bỏ bê công việc.

Con đường tình duyên của Dần thì không được như ý muốn. Bạn và người ấy liên tục cãi nhau khiến cả hai đều trở nên mệt mỏi. Nếu không tìm được tiếng nói chung, chuyện tan vỡ là điều sớm muộn.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp nhiều điều trắc trở trong ngày thứ Bảy. Con giáp có thể sẽ gặp vấn đề về tiền bạc. Sự nghiệp dậm chân tại chỗ khiến tài lộc của Mão trở nên đứt đoạn. Nếu tình trạng này kéo dài, con giáp dễ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất.

Con giáp trong ngày này cũng nên quan tâm đến những người xung quanh, lắng nghe họ nói chính là cách để bạn có thể có thêm những cơ hội mới cho riêng mình. Nếu vượt qua giai đoạn khó khăn này, Mão sẽ có được những thành công vang dội.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận trình may mắn trong ngày thứ Bảy. Con giáp đón nhận được với sự hỗ trợ của ơn trên nên làm đâu thắng đó, tiền bạc ồ ạt chạy vào túi. Thừa thắng xông lên, Thìn có thể suy nghĩ đến chuyện mở rộng làm ăn hoặc bắt đầu một dự án mới. Vận trình tăng cao, bản mệnh là gì cũng có khởi đầu thuận lợi.

Con giáp cũng đừng quên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã hội. Không biết chừng, “người ấy” của Thìn sẽ xuất hiện một cách bất ngờ.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Tỵ

Hung tinh chiếu mệnh khiến người tuổi Tỵ trở nên khá nóng nảy. Bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình mà không hề suy nghĩ kĩ càng, không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác. Con giáp nên hạn chế việc mâu thuẫn với người khác mà rước họa vào thân.

Đường tình duyên của Tỵ không có nhiều biến động. Tuổi Tỵ độc thân chưa tìm thấy nửa kia của đời mình.

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Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Ngọ

Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày thứ Bảy. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó. Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân và người khác.

Bản mệnh cần quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân, bạn đang quá lơ là và không ăn uống đúng giờ, thậm chí thường xuyên làm việc quá sức, đã đến lúc chấn chỉnh lại rồi đấy nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Mùi

Mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng người tuổi Mùi vẫn cố gắng cống hiến hết mình trong công việc. Bạn làm việc ngay cả khi đa số mọi người đều nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hưởng thụ. Những việc làm của bạn rất nhanh sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Bản mệnh chuẩn bị cho sự thăng quan tiến chức, nâng cao tiền của.

Sức khỏe của Mùi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp nếu là người mệnh nữ sẽ ngày càng xinh đẹp, thu hút được nhiều “vệ tinh” xoay quanh.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Thân

Bước sang ngày mới, người tuổi Thân vận trình lên hương, tiền tài vượng phát. Con giáp chứng minh được năng lực của bản thân và được những người xung quanh ngưỡng mộ. Tài vận của Thân cũng vì thế mà trở nên xuôi thuận. Tuy chưa thể trở thành đại gia tiền tỷ nhưng bản mệnh vẫn có cuộc sống sung túc, phủ phê.

Vận tình cảm của Thân trong thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp còn độc thân có thể gặp được nửa kia hợp ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Dậu

Trong ngày thứ Bảy, người tuổi Dậu vận trình ảm đạm, dễ vướng thị phi. Bản mệnh nên hạn chế việc mâu thuẫn với người khác, đồng thời hãy hạ thấp cái tôi của mình. Bởi lẽ những lời nói trong lúc nóng giận có thể sẽ khiến cho con giáp phải hối hận suốt thời gian sau.

Con giáp này cũng cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Tuất

Trong thứ Bảy, người tuổi Tuất lộc lá đầy nhà, tiền vàng dư dả. Những người bạn cũ bất ngờ xuất hiện và mang đến cho con giáp nhiều cơ hội làm ăn mới. Bản mệnh hãy nắm bắt thời cơ để nhanh chóng đổi đời. Tài chính của Tuất khá rộng rãi, con giáp thỏa chí chi tiêu đôi khi không cần nhìn giá.

Nhờ sự thấu hiểu và cảm thông, khoảng cách giữa Tuất với những người thân trong gia đình đã được rút ngắn. Con giáp có một mái ấm hạnh phúc, viên mãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/1/2022 của tuổi Hợi

Vào ngày đầu năm mới, Hợi quyết tâm tận hưởng cuộc sống, gác những bộn bề công việc khiến bạn đau đầu. Đây sẽ là thời gian giúp con giáp “sạc” đầy năng lượng cho chuỗi ngày có nhiều biến động sắp tới.

Chuyện tình cảm của Hợi khá tốt. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn và người ấy có thể tổ chức những chuyến đi ngắn ngày giúp hâm nóng cảm xúc. Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới đang đến với bạn rất gần. Hợi hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé.

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