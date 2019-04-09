Tử vi thứ Ba ngày 9/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão cẩn thận ăn nói, tuổi Thìn có lộc tiền bạc, ăn uống

Dù vậy, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều, nghiêm trọng hóa vấn đề. Hãy cho bản thân chút không gian để thư giãn.

Trong ngày mới, người tuổi Tý được cấp trên đánh giá cao vì là người có tinh thần trách nhiệm, thật thà trong công việc.

Thật may vì bên bạn có người tâm sự, chia sẻ buồn vui. Những ai đang yêu nhau đã thấu hiểu hơn cho nhau. Và dù có bận rộn thế nào cũng hãy dành bữa tối cho gia đình.

Ngày mới không mấy hài lòng với người tuổi Sửu. Có vẻ bạn làm gì cũng thấy không ưng ý, nảy sinh cảm giác chán nản. Dù vậy, hãy biết kiềm chế cảm xúc, tránh suy nghĩ tiêu cực.

Tuổi Dần

Ngày mới, người tuổi Dần có những sáng tạo mới giúp công việc được cải thiện hơn, giúp cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp kính nể - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Dần có những sáng tạo mới giúp công việc được cải thiện hơn, giúp cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp kính nể. Hãy giữ vững phong độ này để càng phát triển hơn trong tương lai.

Tiết kiệm tiền bạc là chuyện cần thiết, đây sẽ là cách giúp bạn luôn thấy an toàn cho cuộc sống hằng ngày.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể theo đuổi mục tiêu trong ngày một cách đầy đam mê. Sự nhân ái, bao dung của bạn có thể khiến nhiều người xung quanh yêu quý.

Dù vậy, hãy cẩn thận trong ăn nói nếu không muốn làm mất lòng người xung quanh. Bạn đừng quá cố chấp, thay vào đó phải là thái độ ăn năn để chứng minh rằng bạn không hề cố ý.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, người tuổi Thìn có lộc ăn uống, tiền bạc, hay đi chơi. Bạn có những mối quan hệ luôn giúp đỡ bạn khi cần.

Tình cảm rất tốt đẹp, cả hai dần thấu hiểu dù không nói với nhau điều gì. Đây có thể là vì ở cạnh nhau quá lâu nên trở thành thói quen của nhau.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại trong ngày mới. Tốt nhất là bạn nên cẩn thận để nhìn ra cái bẫy họ đang cố tạo ra.

Đừng có những quyết định vội vàng về tiền bạc, bạn sẽ hối hận đấy!

Tuổi Ngọ

Trong ngày mới, người tuổi Ngọ nên đề phòng với những người xung quanh, cẩn thận bị lừa gạt. Bạn không cần phải nóng giận làm gì, cứ bình tĩnh vì họ sẽ nhận hậu quả ngay thôi.

Bạn nên tiết chế lại những cơn nóng giận dễ khiến người xung quanh thấy nặng nề. Nếu tệ hơn, bạn có thể làm người khác tổn thương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể phải đón những tin xấu trong ngày mới, khiến bản thân buồn phiền. Nhưng dù sao thì cũng hãy bình tĩnh và cố gắng mạnh mẽ hơn nhé!

Các mối quan hệ của bạn trong hôm nay có phần xa cách. Bạn bè và người yêu đều cần thiết, bạn nên biết cách cân bằng, hơn là chọn bỏ ai hay giữ ai.

Tuổi Thân

Người tuổi thân có tin vui tiền bạc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có tin vui tiền bạc trong ngày mới. Dù mới khởi nghiệp hay bắt đầu dự án nhưng bạn đã có những khoản thu đầu tiên, nếu may mắn sẽ còn nhiều niềm vui đang chờ bạn trong ngày.

Bạn có thể bị kiệt sức nếu cố gắng hoàn thành nhiều mục tiêu cùng một lúc. Tốt nhất vẫn là nên tập trung vào việc gì quan trọng trước.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày mới khá dồi dào. Ai cũng có thể nói bạn may mắn nhưng thật ra đây là phần thưởng cho những gì bạn đã cố gắng bao lâu nay.

Dù vậy, trong ngày bạn có thể gặp tai nạn, hay gặp tiểu nhân. Hãy cẩn thận!

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một ngày mới nhẹ nhàng, hiệu quả. Đây cũng là vì bạn luôn hướng tới việc giúp người khác vì bạn muốn thế, hơn là mong nhận lại được điều gì.

Về tình cảm, bạn hơi ghen tuông nhưng hãy tìm lý do. Nếu đối phương luôn yêu thương bạn, bạn cần gì phải ghen tuông?

Tuổi Hợi

Trong ngày mới, người tuổi Hợi đừng quá chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Hợi đừng quá chủ quan. Ai cũng có công việc riêng, và đừng quá kích động nếu chưa tìm được người trợ giúp.

Và đừng lo, dù làm một mình bạn vẫn sẽ tìm được hướng giải quyết tốt nhất. Đến tối, bạn hãy tìm không gian nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.