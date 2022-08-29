Tử vi tháng 9/2022: 3 con giáp sẽ đón của cải từ trên trời rơi xuống, vinh hoa phú quý đào hoa nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 20:14

3 con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều vận may về tài lộc, tình duyên.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh đã có vận mệnh rất tốt, thường hay gặp may mắn. Bản thân họ có thể không cao nhưng luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tử vi tháng 9/2022 cuộc sống của họ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Họ sẽ không vì nghèo khó mà hạ thấp nhân phẩm, ngược lại khó khăn càng khiến họ cố gắng vươn lên, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Giữ vững tinh thần này, người tuổi Hợi có thể đạt được đỉnh cao cuộc đời trong tương lai, hưởng vinh hoa phú quý, làm rạng danh tổ tiên.

Tử vi tháng 9/2022: 3 con giáp sẽ đón của cải từ trên trời rơi xuống, vinh hoa phú quý đào hoa nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Tử vi tháng 9/2022 cuộc sống của họ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tử vi tháng 9/2022, những người tuổi Tuất sẽ mở ra vận may gấp đôi gấp 3 bình thường, cả sự nghiệp và tài lộc đều thăng tiến vượt bậc. Không những thế, họ còn gặp nhiều may mắn về chuyện tình cảm.

Nhìn chung trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Tuất sẽ có vận số hanh thông, phát triển nhanh chóng nên tương đối bận rộn. Biết hợp tác với những người xung quanh, sự phát triển của họ thậm chí còn dễ dàng và thuận lợi hơn, vận khí gia tăng chóng mắn. Chờ mong dần đi nhé, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của tuổi Tuất nửa năm tới đấy.

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp Mão không may sẽ phạm phải sao Thái Tuế trong tháng 9/2022 tới, nếu không có sự trợ giúp của các phúc tinh trong cung sinh mệnh thì khủng hoảng lớn đang chờ họ phía trước. Bên cạnh đó, do phạm hung tinh như Đại Hao nên tài lộc của họ cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, cát nhân ắt có thiên tướng. Tình trạng không như ý này sẽ được giải quyết êm đẹp. Kết quả là thay vì vận số đi xuống, người tuổi Mão lại đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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