Tử vi tháng 7/2020: Top con giáp may mắn phát tài, thăng chức tăng lương, tiền nối đuôi nhau chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 11/06/2020 09:05

Sau những khó khăn, bước chân vào tháng 7/2020 những con giáp may mắn này sẽ đại phú đại quý, có cơ hội thăng chức tăng lương, sung sướng hết phần thiên hạ.

Xem tử vi tháng 7 năm Canh Tý 2020 có nói, nếu thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể, muốn khổ cũng không được.

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Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên càng về cuối năm Mùi càng thêm phúc thêm phần, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhạy bén với thời cuộc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường con giáp này vẫn có thể bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi trước sự ngỡ ngàng của thiên hạ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tháng 7 tới con giáp giàu sang này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, ngồi chơi cũng có tiền ùa vào nhà. Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên càng về cuối năm Mùi càng thêm phúc thêm phần, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

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Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bạn sẽ được đáp đền xứng đáng với những công sức, tâm huyết mình đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Điềm đạm, chăm chỉ và chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Đi đến đâu cũng có quý nhân theo chân đến đấy, thần tài rót lộc vào nhà nên Dậu sẽ đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể trong tháng 7/2020.

Thế nên, dù hiện tại không như ý, vất vả khốn cùng thì Dậu cũng đừng nản chí, cũng đừng quá bi quan. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bạn sẽ được đáp đền xứng đáng với những công sức, tâm huyết mình đã bỏ ra.

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Tý cũng đỏ rực với cơ hội gặp được một nửa của đời mình, tận hưởng những phút giây hạnh phúc đến ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng phải công nhận sự khôn ngoan, tinh tế và nhạy bén với thời cuộc của người tuổi Tý. Canh Tý 2020 dù là năm tuổi nhưng chẳng hề hấn gì với Tý, thậm chí, đây còn là thời cơ nghìn năm có một để con giáp giàu có này gánh bạc tỷ vào nhà.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Tý trong tháng 7/2020. Không chỉ tài vận, tình duyên của Tý cũng đỏ rực với cơ hội gặp được một nửa của đời mình, tận hưởng những phút giây hạnh phúc đến ngỡ ngàng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả! 

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