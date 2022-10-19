Tử vi tháng 10 âm lịch: Tam hợp che chở, 3 con giáp xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 12:18

Nhờ có quý nhân phù trợ nên trong tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này công danh sự nghiệp đều thăng hoa, cuộc đời bước sang trang mới.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất tốt bụng, quý trọng bạn bè xung quanh, luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình và sẵn sàng giúp đỡ người khác không đòi hỏi sự đền đáp nên nhân duyên rất tốt, khi gặp khó khăn sẽ luôn có quý nhân giúp đỡ. 

Tử vi có nói, trong tháng 10 âm lịch, tuổi Hợi vận thế sáng sủa, sự nghiệp hanh thông, tài lộc trôi chảy, nhìn chung mọi sự đều suôn sẻ. Đặc biệt, tuổi Hợi có quý nhân chỉ điểm đường tài vận, tiền kiếm dễ dàng, tiết kiệm được kha khá, tiền bạc rủng rỉnh. Nhìn chung, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống thoải mái, dễ dàng, không còn lo lắng.

Tử vi tháng 10 âm lịch: Tam hợp che chở, 3 con giáp xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài - Ảnh 1
Tử vi có nói, trong tháng 10 âm lịch, tuổi Hợi vận thế sáng sủa, sự nghiệp hanh thông, tài lộc trôi chảy, nhìn chung mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có thái độ rất tích cực, khi làm việc theo đuổi sự hoàn hảo, gặp khó khăn thì càng thêm mạnh mẽ, luôn dựa vào sức mình để làm nên những thành tích nhiều người khát khao.

Thực tế, bản thân tuổi Thân không muốn ỷ lại vào người khác, hơn nữa họ thích sĩ diện, thích thể hiện nên sẽ nỗ lực hết mình khi nắm bắt được cơ hội. Tử vi có nói, vào tháng 10 âm lịch, tuổi Thân đặc biệt vượng đường tài vận, được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng mạnh. Đặc biệt, những người là doanh nhân sẽ có thặng dư lớn trong công việc làm ăn, tương lai tươi sáng.

Tử vi tháng 10 âm lịch: Tam hợp che chở, 3 con giáp xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài - Ảnh 2
Tử vi có nói, vào tháng 10 âm lịch, tuổi Thân đặc biệt vượng đường tài vận, được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đa số là những người đầy tự tin và có sức thu hút, trong quá trình theo đuổi sự nghiệp, chỉ cần có ý chí cầu tiến thì sẽ luôn có quý nhân dìu dắt. Sự nghiệp trong thời gian qua cũng không suôn sẻ và gặp phải sai lầm. 

Dự đoán sang tháng 10 âm lịch, thu nhập của tuổi Dậu có chiều hướng tăng mạnh, sự nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi, có khả năng giàu sang phú quý, được mọi người hâm mộ. Người tuổi Dậu thông minh, có thái độ sống lạc quan và rất có tài hùng biện, rất được lòng người khác khi xã giao. Trong sự nghiệp có thể nói là rất được hoan nghênh. Tuổi Dậu làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn. Tài vận tuổi Thân hanh thông hơn, sự nghiệp phát triển vượt bậc, được đánh giá là người ưu tú.

Tử vi tháng 10 âm lịch: Tam hợp che chở, 3 con giáp xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài - Ảnh 3
Dự đoán sang tháng 10 âm lịch, thu nhập của tuổi Dậu có chiều hướng tăng mạnh, sự nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi, có khả năng giàu sang phú quý, được mọi người hâm mộ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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