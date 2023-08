Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng ngày mai thứ Tư ngày 1/3/2023, con đường sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Mùi có thể bước vào chương mới của cuộc sống, hạnh phúc viên mãn khiến người người ganh tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm.

Tử vi ngày mới cho biết, con giáp may mắn này sẽ có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khi may mắn nằm trong danh sách sổ vàng của Ngọc Hoàng khiến ai cũng nể phục.