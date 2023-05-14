Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (15/5), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 13:53

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng ngày mai (15/5), những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và tinh thần làm việc rất cao nên những ước mơ trong sự nghiệp của họ dễ dàng thực hiện được. Tuy nhiên, những gì thu được lại không cao nên thành tựu không đáng kể. Tuy nhiên, theo tử vi, đúng ngày mai (15/5), người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Công danh sự nghiệp của Tý hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực. Mặc kệ ngoài kia có khó khăn cỡ nào, Tý vẫn tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (15/5), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu tính cách luôn trung thực và dù làm việc gì họ cũng rất nghiêm túc và không bao giờ giải quyết việc gì cẩu thả, hầu hết họ rất ổn định và có phong cách lãnh đạo. Theo tử vi, đúng ngày mai (15/5), có thể nói đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc cuộc sống viên mãn.

Trong thời gian này, Dậu đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Người tuổi Dậu sẽ có các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Con giáp này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng. Đặc biệt tài vận sẽ đến với Dậu trong thời gian này nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Dậu kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (15/5), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp sống phóng khoáng, thích tự do, bay nhảy. Con giáp này không bao giờ chịu dừng chân, không an phận thủ thường. Dần thích đương đầu với thử thách và không bao giờ chùn bước. Tử vi cho biết, đúng ngày mai (15/5), người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to.

Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Nhạy bén, có khả năng thích nghi ở lĩnh vực mới cực nhanh nên ai khổ mặc ai, Dần vẫn có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm. Số dư trong tài khoản cộng thêm vài con số không, dư sức mua nhà lầu, sắm siêu xe chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này. Càng thăng tiến Dần càng kiếm được bộn tiền, thành công ngoài mong đợi. Dần sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, vun đắp tình cảm lứa đôi nên hạnh phúc nồng nàn, viên mãn hơn người.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (15/5), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Chia tay nghèo khó, kể từ 20h ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, phước lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Chia tay nghèo khó, kể từ 20h ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, phước lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Kể từ 20h ngày 10/5/2023, 3 con giáp rất may mắn sẽ bắt đầu với nhiều điều tốt đẹp cũng như cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 14/5/2023 tu vi hang ngay tử vi ngày 15/5/2023 con giap may man tu vi 12 con giap tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng