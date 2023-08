Tử vi ngày 13/6 Hung vận bất ngờ rớt trúng đầu 3 con giáp, tiền vào cửa trước ra cửa sau, làm bao nhiêu cũng không phất lên được

Công việc: Hiện tại người tuổi Thìn mỗi ngày đều nỗ lực làm việc, thường làm việc nhiều giờ trong ngày để hoàn thành hết kế hoạch đề ra.

Tình duyên: Tình cảm vì tập trung quá nhiều cho công việc, bạn thường bỏ bê đối phương, xảy ra mâu thuẫn.

Tài lộc: Biết cách kiếm tiền, để dành tiết kiệm nên không đói thiếu.

Sức khỏe: Tập thể thao chăm chỉ hơn, có sức bền tốt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc. Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều tuổi Dậu nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối. Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi Dậu. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!