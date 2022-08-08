Tử vi ngày 10/8/2022: Top con giáp được Thần Tài “điểm tên sổ đỏ”, thay thời đổi vận, bất ngờ đón lộc – nhận tài, ra cửa là tiền vào túi

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 20:17

3 con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, làm gì cũng thành công, tài sản có thêm nhiều vượt định mức.

Tuổi Mùi

con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều như ý trong mọi mặt cuộc sống.

Trong công việc của bản mệnh về cơ bản khá ổn định, tuy vẫn có những khó khăn xuất hiện cản đường đến thành công song bạn đã thuận lợi xử lý, giành được cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Tử vi ngày 10/8/2022, người tuổi Mùi sẽ có lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến. Nhờ những cố gắng và nỗ lực không ngừng trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình mà bạn đã được đền đáp xứng đáng. Thời gian tới đây, chắc chắn sẽ đạt được thành công, tiền bạc dồi dào, không ngừng thăng tiến. Thậm chí, lọt vào sổ tài lộc của Thần Tài.

Tử vi ngày 10/8/2022: Top con giáp được Thần Tài “điểm tên sổ đỏ”, thay thời đổi vận, bất ngờ đón lộc – nhận tài, ra cửa là tiền vào túi - Ảnh 1
Tử vi ngày 10/8/2022, người tuổi Mùi sẽ có lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 10/8/2022, người tuổi Sửu bước vào một giai đoạn mới. Do cung mệnh xuất hiện cát tinh, lại thêm vận chính tài vô cùng vượng phát nên có thể coi đây là thời điểm “Phúc Lộc song toàn” của người tuổi Sửu. Công việc của người tuổi Sửu đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6) do có quý nhân phù hộ nên vô cùng thuận lợi giúp cho tài khí tăng lên nhanh chóng. Đây là thời điểm thích hợp cho việc cầu tài của con giáp này.

Chính vì thế mà tài khoản cá nhân của người tuổi Sửu trong thời gian từ đầu tháng luôn đầy ắp tiền bạc, giúp họ có một cuộc sống vô tư vô lo.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nhận được khá nhiều sự giúp đỡ trong công việc đúng ngày 10/8/2022. Mọi việc điều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Bạn đạt được một số thành tích đáng kể trong sự nghiệp của mình và đi kèm với đó là việc được tăng lương, các khoản tiền thưởng kha khá sẽ lấp đầy túi tiền mới bị vơi đi không ít sau thời gian vừa rồi.

Thói quen tiết kiệm cũng giúp bạn tích lũy được thêm một khoản tiền dành cho tương lai sau này, thậm chí là bạn còn đủ tiền để đổi xe hay mua nhà trong thời gian này nữa đấy. Tuy nhiên đôi khi cũng nên nuông chiều bản thân một chút nhé tuổi Dậu, tận hưởng cuộc sống một chút sẽ khiến bạn có thêm nhiều động lực để phấn đấu và cố gắng hơn đấy.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Chỉ còn vọn vẹn 5 ngày, những con giáp này sẽ 'lên đời', tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tài khoản liên tục nhảy số không ngừng

Chỉ còn vọn vẹn 5 ngày, những con giáp này sẽ 'lên đời', tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tài khoản liên tục nhảy số không ngừng

Chỉ còn đúng 5 ngày, có 3 con giáp cực kỳ may mắn, cửa đón tài lộc luôn rộng mở làm mọi việc vô cùng thuận lợi.

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