Tử vi dự báo: Đúng 2 ngày đầu tuần (25/9, 26/9), 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, xây nhà biệt thự, sắm xe hơi

Tuổi Dần

Tử vi cho biết tuổi Dần chính là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Những người tuổi Dần ở họ luôn có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Dần được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần vốn là những người không tham vọng, nhưng họ được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Bất kể làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố nên dễ dàng phát tài.