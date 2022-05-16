Tử vi cuối tháng 5 dương lịch cho con giáp tuổi Ngọ: kiện tụng phần lớn thất bại, sức khoẻ có Bạch Hổ hung tinh rình rập

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 14:09

Cuối tháng 5 dương lịch này, con giáp tuổi Ngọ có nhiều thất bại trong việc kiện tụng, sức khoẻ tình duyên ổn định nhưng nên cẩn thận vì có Bạch Hổ hung tin rình rập

1. Sự nghiệp:

Công danh sự nghiệp cuối tháng 5 dương lịch này của người tuổi Ngọ thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt.

Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ.

Có điều, vẫn có điềm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh Quan Phù. Tuổi Ngọ cần thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc.

Trên con đường quan trường nên tuyệt đối tránh xa việc giao tranh kiện tụng. Nếu xảy ra việc kiện tụng phần lớn họ sẽ bị thất bại.

Tử vi cuối tháng 5 dương lịch cho con giáp tuổi Ngọ: kiện tụng phần lớn thất bại, sức khoẻ có Bạch Hổ hung tinh rình rập - Ảnh 1
Tuổi Ngọ cần thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

2. Sức khoẻ:

Tử vi tuổi Ngọ cuối tháng 5 cho thấy đương số có sức khoẻ khá tốt, không mắc các bệnh nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc, mau lành.

Tuy nhiên luôn có Bạch Hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Ngọ vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu, thương tổn.

Ngoài ra, nam mệnh tuổi Ngọ chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là và Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá…, những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu. 

Nữ mệnh tuổi Ngọ chú ý các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng…

Bản mệnh dễ sinh căng thẳng mệt mỏi vì áp lực công việc. Bản mệnh cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình, tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

Tử vi cuối tháng 5 dương lịch cho con giáp tuổi Ngọ: kiện tụng phần lớn thất bại, sức khoẻ có Bạch Hổ hung tinh rình rập - Ảnh 2

Cuối tháng 5 sức khoẻ tuổi Ngọ luôn có Bạch Hổ hung tinh rình rập. Ảnh minh họa: Internet

3. Tình duyên:

Cuối tháng 5 này có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng.

Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng, đôi bên hòa hợp, gia đạo nhìn chung an yên, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm,mọi việc dễ bề suôn sẻ.

Tử vi cuối tháng 5 dương lịch cho con giáp tuổi Ngọ: kiện tụng phần lớn thất bại, sức khoẻ có Bạch Hổ hung tinh rình rập - Ảnh 3
 Tuổi Ngọ có tình duyên được hỗ trợ mạnh mẽ vào cuối tháng 5 dương lịch. Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

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