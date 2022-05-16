Bước qua ngày 17/5, Thái Tuế tạo phúc, 3 con giáp này thành đạt hơn người, gặt hái nhiều thành tựu, tài lộc thăng hoa, vận trình hòa phát

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 10:48

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ phúc đức từ sao Thái Tuế, 3 con giáp này có vận trình sự nghiệp thăng hoa, thu nhập tăng cao, đắc tài đắc lộc, điềm lành kéo đến khi bước qua ngày 17/5.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hài hước, vui vẻ và hòa đồng. Họ có thể làm bạn với tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Bước qua ngày 17/5, con giáp tuổi Hợi không thiếu tài lộc, điềm lành gõ cửa. Người tuổi này làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ, gặt hái nhiều thành tựu. Trong khi đó con giáp may mắn này kinh doanh cũng buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Bản mệnh cũng có thêm cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn buôn bán ngày càng gặp thời, gặp thế.

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Bước qua ngày 17/5, con giáp tuổi Hợi không thiếu tài lộc, điềm lành gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước qua ngày 17/5, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh". Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi,những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 17/5 giúp người tuổi Ngọ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, ví dụ như thăng chức tăng lương, được quý nhân phù hộ và giúp đỡ, đạt được nhiều lợi lộc. Họ cũng mang lại nhiều vận may cho gia đình. Các thành viên nhờ lộc của họ nên mọi thứ cũng trở nên hanh thông hơn rất nhiều.

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Bước qua ngày 17/5 giúp người tuổi Ngọ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Sửu không có gì phải phàn nàn về những gì mà cuộc đời dành cho mình trong tháng này. Bước qua ngày 17/5, bản mệnh không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc mà mọi lĩnh vực trong đời sống đều thu được những điều thuận lợi đến bất ngờ.

Người tuổi Sửu sẽ có nhiều dịp được gặp gỡ với những chuyên gia đầu ngành, những người sẽ mang đến cho bạn nhiều kinh nghiệm quý báu cũng như các cơ hội nghề nghiệp vô cùng tốt trong cả hiện tại và tương lai gần. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khiến không ít người ghen tị, bạn và người ấy sẽ luôn có những phút giây thăng hoa, ngọt ngào và ấm áp bên nhau.

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Bước qua ngày 17/5, bản mệnh không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc mà mọi lĩnh vực trong đời sống đều thu được những điều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (16/5 - 22/5), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp này gặt hái nhiều thành công, vạn sự hanh thông mỹ mãn, may mắn ngập trời, tấn tài tấn lộc, danh lợi song toàn

Tử vi 7 ngày tới (16/5 - 22/5), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp này gặt hái nhiều thành công, vạn sự hanh thông mỹ mãn, may mắn ngập trời, tấn tài tấn lộc, danh lợi song toàn

Tử vi 7 ngày tới (16/5 - 22/5) tiết lộ, nhờ phước lành từ Tinh Tú, 3 con giáp này đón nhận nhiều tài lộc, vạn sự thông thuận, tài chính khởi sắc, cuộc sống lên hương, công thành danh toại.

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