Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), 3 con giáp may mắn 'một bước lên tiên', chỉ cần 'ngồi chơi xơi nước' mà tiền bạc vẫn ồn ạt đổ về

Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), tuổi Tý hân hoan và hào hứng khi gần như sẽ không có điều gì xảy ra khiến bản mệnh phải phiền lòng. Đường công danh sự nghiệp vẫn tiến triển đúng dự tính. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện tài năng để đạt được vị thế cao trong sự nghiệp.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý vẫn rất tốt đẹp. Người độc thân được dự báo dễ tìm được đối tượng ưng ý vì khá tích cực tham gia các hoạt động gặp gỡ. Không còn những ngày tháng cô đơn, bản mệnh đã có một người ở bên cùng chia sẻ. Các cặp đôi giữ được mối quan hệ bền chặt nhờ luôn có sự sẻ chia và thấu hiểu.

Vận tài hanh thông, việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn trước, người kinh doanh có lời mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài trợ giúp cho kinh tế gia đình. Thời điểm này bản mệnh nên có sự chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn trước mắt.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), người tuổi Sửu có một tuần vượng đào hoa nhờ cát tinh Bách Việt chiếu mệnh. Dù là người đã có đôi hay người vẫn đang độc thân có thể sẽ đón những tin vui bất ngờ, nhờ đó tinh thần của bản mệnh vô cùng phấn chấn, làm việc gì cũng đạt hiệu quả cao.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, con giáp này đón năm mới 2024 với liên tiếp những tin tức tích cực cả về phương diện sự nghiệp và tài chính. Vận trình của Sửu vẫn đang trên đà phát triển. Mọi thứ bản mệnh đang làm đều có một khởi đầu và quá trình thuận lợi. Song chớ nên chủ quan mà cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì sự tốt đẹp này.

Về phương diện tài chính, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, nhanh chóng lấp đầy túi tiền của con giáp này. Dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền khá lớn. “Mở bát” đầu năm mới bằng những khoản lợi nhuận này là thành quả xứng đáng dành cho Sửu.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi con giáp tuần mới (1/1 đến 7/1/2024), người tuổi Dần gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm nhờ Bách Việt chiếu mệnh. Thời điểm đầu năm mới lại có những cảm xúc lãng mạn giúp tinh thần của con giáp này trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều. Với người độc thân, đây sẽ là trải nghiệm tình cảm đầy mới mẻ và không kém phần thú vị của bạn trong khoảng thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi, cả hai đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm mới càng thêm bền chặt. Khi xảy ra vấn đề, hãy cố gắng trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì cứ giữ trong lòng và muốn người kia phải tự hiểu, điều đó sẽ hạn chế được rất nhiều hiểu lầm giữa hai bạn.

Phương diện công việc vẫn duy trì được phong độ ổn định. Cũng bởi bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc, thể hiện năng lực của bản thân để mọi kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự, đạt được tiến độ như ban đầu. Cấp trên không có gì phải phàn nàn về những biểu hiện của bạn.

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