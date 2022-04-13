Tử vi con giáp 5/2022: 3 con giáp phạm Thái Tuế, cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo "tai bay họa gió", có con giáp mang phần số thị phi nên chú ý

Vốn là tuổi phạm Thái Tuế năm 2022, vận khí của người tuổi Tị có nhiều bất ổn trong năm Nhâm Dần này. Hầu hết các phương diện cuộc sống của con giáp này đều chịu ảnh hưởng từ Thái Tuế khiến bạn không ít lần trầy trật và vất vả.

Đặc biệt là khi sự thẳng thắn của Tị diễn ra thái quá, biến thành sự bộc trực, những lúc ấy bạn thường nói năng không kiêng nể, có gì nói đấy, nói cho thỏa cảm xúc của mình mà không quan tâm tới cảm xúc của người nghe.

Trời phú cho tuổi Tị tính cách cương nghị trầm tính, chất phác lương thiện, không câu nệ chi tiết nhỏ. Bản mệnh rất thẳng thắn, thích sự rõ ràng, rành mạch. Đây là ưu điểm nhưng đồng thời cũng có thể trở thành khuyết điểm gây không ít rắc rối cho bạn.

Điều này càng được bộ lộ rõ ràng trong tình huống một người lỡ làm sai gì đó gây ảnh hưởng tới tuổi Tị hay người khác làm gì trái với ý mình là sẵn sàng bùng nổ như ngọn lửa, nổi trận lôi đình, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Khi ấy họ sẽ không tiếc lời nhiếc móc, trách mắng đối phương, chẳng cần biết người kia có nỗi khổ tâm nào không.

Trước khi cất lời người tuổi này không dành nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ đúng sai, xem xét hậu quả lời nói của mình. Tệ hơn, họ lại không có năng lực ứng phó tình huống, khả năng xử lý có thể nói là khá vụng về, thường thành “vụng chèo khéo chống”.

Tính tình nông nổi bốc đồng như thế khiến cho những chú Rắn chỉ biết đến cảm nhận của bản thân mình mà không hề coi trọng gì cảm xúc của người khác. Họ nói ra nhiều lời lẽ làm tổn thương người khác, cũng tự cuốn mình vào giữa vòng xoáy thị phi.

Cũng bởi lý do này, họ rất hay đánh mất lòng người khác, khiến người khác hiểu sai ý của mình. Đặc biệt trong năm 2022, cộng với hung vận hoành hành, thị phi sẽ khiến tiền đồ của Tị càng thêm bế tắc.

Trường hợp xui xẻo, con giáp này còn có thể đắc tội kẻ tiểu nhân, tự rước họa vào thân vì chính sự thẳng thắn quá mức của mình, tạo cơ hội cho kẻ khác nắm thóp và vượt qua mình. Công sức cố gắng có thể trở thành bọt biển tan biến đáng tiếc.

Chỉ khi giảm bớt tính nóng nảy, bộc trực, Tị mới tránh xa được những thị phi không đáng có. Thậm chí, trong vòng 3 năm tới, con giáp này càng tránh xa thói thị phi, cuộc sống càng thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tuất

Tử vi khoa học cho biết, tuổi Tuất cũng là con giáp nên tránh xa thị phi năm 2022. Năm Nhâm Dần là năm mà người tuổi Tuất vừa có những cơ hội, vừa gặp nhiều thử thách.

Người tuổi Tuất với bản tính hiền lành, chăm chỉ, không sợ khó khăn vất vả và còn có chí tiến thủ nên được mọi người xung quanh yêu mến, giúp đỡ. Ngoài ra họ cũng là những người có tính tình thẳng thắn, ôn hòa, nghĩ sao nói vậy, không khoa trương, hoa mỹ, không thảo mai lấy lòng người khác.

Nhưng cũng vì điều ấy mà con giáp này dễ làm mất lòng người khác khiến cho sự nghiệp khá lận đận, khó khăn lắm mới ổn định, thành công.

Con giáp này chẳng biết che giấu điều gì, nghĩ gì nói nấy, không khéo léo đưa đẩy, không biết cách nói sao cho vừa lòng người, càng không biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện.

Họ thường nói chuyện quá thẳng thắn, cho rằng bản thân sống ngay thẳng có sao nói vậy, nhưng cũng chính từ sự thẳng thắn đó khiến họ gây ra chuyện thị phi, đắc tội với không ít người, cũng dễ gặp phải tiểu nhân.

Chỉ những người thân thiết với những người tuổi Tuất mới hiểu được lòng tốt của họ. Còn những người không hiểu thì rất dễ mất lòng, sự thẳng thắn này đôi khi mang họa vào thân. Nhất là với những mối quan hệ xã giao hoặc mới tiếp xúc.

Trong mọi trường hợp, Tuất sẵn sàng dám nói lên suy nghĩ của mình. Họ sống ngay thẳng và cương trực, không để ai đe dọa và bóp méo lời lẽ của mình, dù có bị nhiều người ghét bỏ vì điều đó hay gặp phải đủ chuyện rắc rối cũng không khiến cho con giáp này lùi bước.

Thế nhưng ở đời không thể chuyện gì cũng được làm theo ý mình, nếu Tuất cứ bộc trực và ăn nói bỗ bã như vậy, sớm muộn gì cái miệng cũng làm hại cái thân, rắc rối lũ lượt kéo đến vì những lần vạ miệng của bạn.

Thực tế, trong năm 2022, con giáp này cũng dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, chuyện làm ăn không lý tưởng, cảm xúc không ổn định, dễ nảy sinh trắc trở trong mối quan hệ...

Đó có thể là đồng nghiệp ở nơi làm việc, hoặc một kẻ nào đó ghen tị với thành công cũng như cuộc sống hạnh phúc của Tuất. Thậm chí đối thủ cạnh tranh cũng có thể nhân cơ hội này để tấn công nhằm hạ bệ vị thế của bạn.

Do đó thời gian sắp tới, người tuổi Tuất nên bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định, không nên nói những điều mà mình không chắc chắn để người khác có cơ hội lợi dụng sơ hở của mình. Rất có thể những lời ăn tiếng nói vô tình của bản mệnh lại khiến người khác hiểu nhầm và dẫn tới những hành động quá khích mà ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống, tài lộc của mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi, trong năm 2022, sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do là con giáp phạm Tam Tai năm 2022 nên vẫn có nhiều việc chưa được như ý muốn.

Con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có thể gặp nhiều điều tiếng. Đây cũng là năm họ không gặp nhiều điều thuận lợi chủ yếu trên phương diện tình cảm, các mối quan hệ.

Con giáp này nên tránh xa thị phi, không tham gia những thói ngồi lê đôi mách bởi những câu chuyện tầm phào sẽ gây cản trở trong công việc, tài lộc. Trong mọi tình huống bản mệnh không nên vội vàng hành động nóng nảy, nói lời cay nghiệt kẻo dễ chuốc xui xẻo.

Nói tuổi Thân là con giáp “có số thị phi” cũng chẳng có gì sai, bởi quả thực là con giáp này không ít lần vướng phải những xui xẻo từ trên trời rơi xuống vì những tin đồn thổi sai sự thực. Mà đa phần đều họa từ miệng mà ra, tuổi Thân thường chẳng thể kiểm soát nổi cái miệng của mình mà nói toàn những lời lẽ đắc tội với người khác thôi.

Ngay trong năm 2022 này, họ có thể vô tình ôm về một mớ rắc rối cũng chỉ bởi bản thân dễ tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng, rồi lại lan truyền tin tức đó cho người khác. Tới khi mọi chuyện vỡ lở, không chỉ công việc mà danh tiếng của họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tiểu nhân cũng chỉ chờ đợi những cơ hội “ngon ăn” như này để gây đủ trò bất lợi, cản trở bước tiến của Thân. Dù bản mệnh có năng lực, song lại khó lòng có cơ hội để thể hiện với cấp trên. Điều này khiến tuổi Thân cảm thấy áp lực và không đạt được bước tiến nào trong sự nghiệp.

Ngoài ra, do hung tinh gây xung sát nên trong năm nay người cầm tinh Khỉ chủ yếu là hao tài, tán lộc. Lời khuyên dành cho bạn, thời điểm này nên tránh tham gia đầu tư mạo hiểm.

Nếu đầu tư liều lĩnh mà không suy tính kỹ, người tuổi Thân dễ bị thua lỗ. Bên cạnh đó, để hạn chế vận xui, mệnh chủ cũng nên hạn chế đi xa, không nên thay đổi công việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm