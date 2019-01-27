Tử vi chủ nhật ngày 27/1/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vướng thị phi, tuổi Sửu túi tiền rủng rỉnh

Đây là ngày có nhiều biến đổi đầy bất ngờ mà người tuổi Sửu không thể dự tính được. Nếu bạn đang tiến hành công việc thì sẽ có thể phải dang dở hoặc bị phá ngang từ đối tác, khách hàng, hay tin tức được nhận. Vì vậy công việc sẽ bị xáo trộn đôi chút. Đây còn là ngày có sự đáo hạn hay đến hẹn phải hoàn thành nhiệm vụ, và sẽ có chút trắc trở, nên cẩn trọng.

Đây là ngày người tuổi Tý nên có nhiều sự thay đổi trong công việc, nhất định không nên chần chừ. Và cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân sẽ ở bên giúp đỡ khi bạn cần. Dù rằng sự mong cầu bạc tiền đến hơi muộn nhưng tương lai chắc chắn được đền đáp. Trong ngày này, người tuổi Tý nên tiến hành đầu tư khi có cơ hội, về mặt kinh doanh, làm ăn hay tình cảm.

Nhìn chung, công việc và tình cảm của người tuổi Sửu trong ngày này đều bước qua giai đoạn mới. Bạn có tin từ phương xa.

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Dần

Nếu trong ngày này người tuổi Dần có gặp vấn đề nan giải, hãy nhớ lại những kinh nghiệm cũ để tìm hướng giải quyết. Đừng hấp tấp nóng vội khi quyết định, khó có được kết quả tốt. Trong ngày, bạn có sự hao hụt về bạc tiền khi mua sắm, sửa chữa hay đi tiệc tùng. Tài vận hôm nay ở mức trung bình. Bạn có thể đón người bạn hay người thân từ phương xa về nhà.

Nếu trong ngày này người tuổi Dần có gặp vấn đề nan giải, hãy nhớ lại những kinh nghiệm cũ để tìm hướng giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão có một ngày khá bận rộn về cả công việc và tình cảm. Hầu như mọi chuyện đã đến một giai đoạn nhất định để bạn cần phải đưa ra quyết định quan trọng. Trong ngày, bạn có tinh thần sảng khoái, vui vẻ, sẽ phải di chuyển nhiều. Dù vậy, bạn cần đề phòng người khác xen vào chuyện của mình, dễ dẫn đến rắc rối hay hiểu lầm không đáng có. Là dịp cuối năm, nên bạn cũng không tránh khỏi tài lộc hao hụt. Về sức khỏe thì bạn nên cẩn trọng giữ gìn, tránh mắc những bệnh vặt.

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Thìn

Đây là ngày tuổi của bổn mạng. Lời khuyên tốt nhất cho bạn trong ngày này là nên chú tâm vào một việc, đừng quá ôm đồm công việc. Trước mọi khó khăn hãy thật bình tĩnh tìm hướng giải quyết. Sức khỏe có dấu hiệu không tốt, bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Gia đạo cũng sẽ có chút bất hòa. Dù vậy, trong chuyện gì bạn đều có cách giải quyết nếu tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Quan trọng là giữ cho mình sự vững vàng trong tâm trí và một sức khỏe thật tốt.

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Tỵ

Đây là ngày xung của người tuổi Tỵ. Mọi chuyện chỉ nên theo một lộ trình như bình thường. Đừng quá bày vẽ thêm để tránh những chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất là không nên xen vào chuyện công việc hay tình cảm của người khác, tránh chuyện thị phi không đáng có.

Đây là ngày xung của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Ngọ

Để đề phòng những tình huống không như ý muốn, bổn mạng nên có sự cẩn trọng nhất định trong mọi việc. Không nên nghe theo ý kiến của bất kì ai mà không tự tìm phương hướng tốt nhất cho bản thân.

Ngày hôm nay, người tuổi Ngọ có tin từ phương xa, nhưng nếu có sự gặp gỡ cũng không hài lòng. Sức khỏe có dấu hiệu không tốt, cần phải tập luyện giữ gìn thân thể tốt hơn.

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Mùi

Không may, đây là ngày người tuổi Mùi phải cẩn thận vì có sự hư hại về điện thoại hay vật dụng trong nhà. Có thể làm hao tài vì phải mua sắm, sửa chữa. Sự nghiệp có sự chững lại, cẩn trọng dễ bị phá ngang bởi tiểu nhân. Dù vậy, đây cũng là ngày có tài lộc, được nhận quà của bổn mạng. Có tin tức từ phương xa, có khách đến nhà hoặc có đám tiệc.

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong ngày này đừng kéo mình vào những mâu thuẫn đang diễn ra, vì phải có sự khéo léo mới giúp mọi chuyện cải thiện. Tốt nhất là nên dùng tình cảm để giải quyết hơn là gây thêm tranh cãi. Trong ngày này, bạn cũng nên cẩn thận có người xen vào chuyện của mình, dễ bị hiểu lầm. Tài lộc có dấu hiệu dễ hao.

Người tuổi Thân trong ngày này đừng kéo mình vào những mâu thuẫn đang diễn ra - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu không nên quá bối rối khi nhận được tin tức không vừa ý. Đây là ngày có sự gặp gỡ nhiều người, cũng có tín hiệu về tình duyên. Bạn nên đi đứng cẩn thận, xem chừng va chạm không hay. Những công việc đã dự tính trước nên được tiến hành theo kế hoạch.

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Tuất

Trong ngày, bạn nên có sự sắp xếp công việc chu đáo, để không xảy ra sự thiếu hụt, trở tay không kịp. Bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, dù có nêu ý kiến cá nhân cũng chỉ nên chọn dịp phù hợp nhất. Tránh có người dèm pha vướng họa thị phi. Tài lộc không có sự phát triển, lại dễ hao hụt.

Tử vi ngày 27/1/2019 của tuổi Hợi

Ngày hôm nay, tuổi Hợi có dịp hội họp, tiệc tùng với bạn bè hay người quen. Tình duyên có vẻ đang mỉm cười với bạn, tài lộc cũng rất khởi sắc. Nếu có người bàn chuyện hùn hạp làm ăn thì đây là cơ hội tốt, chớ bỏ qua. Có tin vui từ phương xa, người thân hay bạn bè trở về. Bạn có lộc được tặng quà, ăn uống trong ngày này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.