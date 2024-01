Tử vi Chủ nhật ngày 21/1/2024 của 12 con giáp: Mùi - Tuất có THẦN TÀI hậu thuẫn, tài lộc tăng cao, Tỵ - Hợi kém may mắn

Tuổi Dần

Tuổi Dần kiềm chế được sự nóng nảy, bốc đồng để có thể xử lý được một số rắc rối xảy đến với mình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, mặt khác bạn cũng tự rút ra bài học lớn cho mình để tránh việc phạm lại sai lầm cũ.

Kiếp Tài khiến cho nỗ lực hàn gắn tình cảm với ai đó bị thất bại, có thể sẽ bị hiểu nhầm nếu bạn không kịp thời diễn giải. Thế nên bạn nên dành thời gian để chia sẻ một cách thấu đáo và cặn kẽ những chi tiết của kế hoạch, ý tưởng đó cho mọi người nắm bắt nhé.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hôm nay khi tỉnh dậy, tâm hồn bạn bao trùm những cảm xúc đầy lãng mạn, như là nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết vậy. Đây cũng là tuần mà bạn quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ, đặc biệt trong quan hệ cá nhân như bạn bè hay người yêu.

Hôm nay con giáp tuổi Mão nếu nhận thấy mình sai thì nên sửa ngay đi nhé, ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên bản mệnh có xu hướng cứng đầu hơn. Thế nhưng nếu bạn cứ cố chấp như vậy chỉ thấy bạn có cái tôi quá cao và không chịu tiếp thu, học hỏi kiến thức mới và hay bị đánh giá thấp đấy nhé.

Tuổi Thìn

Nhờ Chính Tài phù trợ mà những chú Rồng có lợi thế kiếm tiền chủ yếu đến từ việc làm thêm hoặc kinh doanh tay trái. Công sức “cày cấy” chăm chỉ bấy lâu nay đã đem về phần thưởng xứng đáng, bạn hoàn toàn có thể tự hào về bản thân.

Bản mệnh đừng để lối tư duy ngắn hạn của mình gây hại, nếu cứ để thực hiện rồi mới sai, rút kinh nghiệm thì bạn tốn quá nhiều thời gian, công sức. Hãy học tập kinh nghiệm từ người giỏi để rút ngăn thời gian.

Tuổi Tỵ

Thương Quan đang thử thách con giáp tuổi Tỵ đấy, hãy cho mọi người thấy sức bền của bạn đi nào. Hãy vững tâm và tỉnh táo, bởi vì nhờ thế bạn có thể biết được mình cần phải làm gì lẫn giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả. Trong mọi tình huống, đừng vội lo lắng và mất đi sự tỉnh táo cần thiết nhé.

Tài lộc của bạn thời gian này lại kém may mắn hơn hẳn so với trước đây. Thậm chí một số người còn không may rơi vào rắc rối về tiền bạc, cần phải có thời gian để bình tĩnh xử lý từng bước một.

Tuổi Ngọ

Thực Thần ghé thăm cho thấy sức hấp dẫn của tuổi Ngọ sẽ đến từ chính sự tự tin của bạn ngày hôm nay, thế nên, nếu bạn có thể thể hiện được sự tự tin đó thì bạn mới thực sự thành công. Hãy cho mọi người thấy bạn là một “thỏi nam châm” đích thực nhé.

Trong ngày hôm nay có thể xảy ra một số rắc rối giữa bạn và người thương, có thể mọi việc xuất phát từ chuyện nhỏ, chỉ là bạn đã chuyện bé xé ra to mà thôi. Hai người khi thẳng thắn nói chuyện cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau.

Tuổi Mùi

Ảnh hưởng Tam Hợp mang tới hạnh phúc cho không ít tuổi Mùi ngày cuối tuần. Nếu bạn đang độc thân, chủ nhật sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn tìm cho mình một cơ hội thú vị nào đó.

Thiên Tài đưa tới nhiều cơ hội kiếm tiền từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, chỉ một cuộc gặp gỡ mà đã khai mở cho tuổi Mùi những cơ hội mới. Thế nhưng số tiền bạn có đầu tư có hạn nên bạn phải chọn lọc loại nào phù hợp với mình nhất.

Tuổi Thân

Tử vi Chủ nhật ngày 21/1/2024, người tuổi Thân có một chút thiếu quyết đoán, liên quan đến công việc, thậm chí bạn gặp khó khăn trong việc đưa ra một chọn lựa quan trọng nào đó. Tuy nhiên đừng quá lo lắng.

Sự may mắn kết hợp với tham vọng mà Chính Quan đưa tới sẽ giúp cho tuổi Thân có những bước tiến dài ngày hôm nay. Vậy thì bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội này để lập ra cho mình những mục tiêu lớn và nỗ lực để hoàn thành chúng nhé.

Tuổi Dậu

Thiên Quan nhắc nhở bạn phải để ý tới chuyện nhỏ vì tính chi tiết thực sự quan trọng với tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Vì thế, hãy để ý tới từng những thông tin nhỏ nhặt nhất, những chi tiết nhỏ nhặt nhất, bởi vì thế, bạn có thể không bỏ qua chúng mà không mắc sai lầm.

Không khí trong gia đình đang được cải thiện khi mà ai đang có mâu thuẫn cũng nhanh chóng tìm được cách hóa giải. Lúc này mọi người yêu thương và đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết.

Tuổi Tuất

Chính Tài hậu thuẫn cho các quyết định về tiền bạc của con giáp tuổi Tuất thêm phần chính xác hơn. Nhưng trước khi bạn thực hiện cần phải dành thời gian xem xét, đánh giá các chướng ngại vật cũng như khả năng của chính mình. Đừng quên rằng “biết người biết ta”, bạn có thể đi qua mọi thử thách một cách hiệu quả.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh không giỏi trong việc giữ hòa khí với mọi người, có thể người khác nói đùa nhưng bạn không hiểu và làm lớn chuyện. Bạn phải cân nhắc lại cách hành xử với mọi người nếu không muốn bị xa lánh.

Tuổi Hợi

Ngày cuối tuần của tuổi Hợi khó được yên, bạn thường tự nghĩ việc để cho mình làm, bạn sẽ bận rộn với việc suy nghĩ, tính toán về vấn đề tài chính, thay vì dành quá nhiều thời gian cho các cuộc hẹn hò.

Chính Ấn đang nuôi dưỡng tinh thần của tuổi Hợi rất tốt. Hôm nay chính là ngày mà cần phải sống thật với những cảm xúc của mình, thay vì để chúng bị tác động bởi bất cứ ai. Bạn có thể tỉnh táo và sáng suốt tùy lúc, còn có những lúc bạn cũng cần phải cảm tính một chút.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm